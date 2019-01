Hendrik Helme on KPV:n uusin hankinta



Valmentaja Jarmo Korhonen (vas.) on tyytyväinen, kun Hendrik Helmke tulee KPV:n paitaan.

Perjantaina jalkapallon Suomen cupin lohkovaiheen kotipelillä KuPS:aa vastaan avaava KPV esitteli maanantaina tuoreimman hankintansa, kun seura julkisti ensi kauden kattavan sopimuksen keskikenttäpelaaja Hendrik Helmken kanssa.

Saksalais-brasilialaiset taustat omaava Helmke, 31, on tuttu myös Suomen liigakentiltä. Helmke on pelannut vuosina 2011–17 yhteensä 108 liigapeliä IFK Mariehamnissa, Jarossa ja FC Lahdessa. Noissa peleissä on syntynyt 15 maalia.

– Olen hyökkäyssuuntaan luova pelaaja, mutta vahva myös puolustuksessa, Helmke luonnehti KPV:n tiedotustilaisuudessa.

KPV:n valmentaja Jarmo Korhonen oli tyytyväinen tuoreimpaan hankintaan.

– Helmke on meille tuttu pelaaja, jota on yritetty seuraan aiemminkin. Hän osaa rytmittää hyvin peliä ja tekee joukkueesta kuin joukkueesta paremman.

Korhonen ei ollut vielä maanantaina varma, pelaako Helmke jo perjantaina cupin pelissä.