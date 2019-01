Pääkirjoitus: Oppilaitosten on syytä olla aktiivinen, kun seutu kärsii työvoimapulasta



Työvoimapula on todellinen ongelma, joka saattaa ratkaista yrityksen tulevaisuuden ja myös sen, millä paikkakunnalla yritys toimii. Kun työvoimapula on yritysten kasvun este, ovat hyvät neuvot tarpeen.

Kun työvoima vanhenee ja työikäisten määrä vähenee, työllisyyden hoitamiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä. Pohjanmaan Ely-keskuksen ylijohtaja Marja Riitta Vest kertoo, että alueella tarvitaan myös ulkomaalaistaustaista työvoimaa.

Työvoimapulaa kannattaa tarkastella myös kohderyhmittäin: esimkerkiksi nuoret, ulkomaalaiset, pitkäaikaistyöttömät. Näkökulma voi olla myös ammattiryhmiä koskeva. Töitä on esimerkiksi koodareille, hitsareille, koneistajille sekä hotelli- ja ravintola-alan työntekijöille.

Ammatillisen koulutuksen merkitys maakunnissa on tärkeä. Yritysten ja koulutuksen pitää vastata toisiaan niin, että nuorilla on mahdollisuus työllistyä oman alueen yrityksiin ja toisaalta yrityksillä kehittää toimintaansa. Oppilaitosten on syytä olla aktiivisia ja auttaa yrityksiä menestymään. Se lisää myös oppilaitosten vetovoimaa.

Moni yritys on ottanut tilanteen omiin käsiinsä ja lähtenyt täsmäkouluttamaan työntekijöitä. Myös yritysten ja ammattioppilaitoksen yhteistyönä järjestämästä oppisopimuskoulutuksesta on jo esimerkkejä.

Yritysten aktiivisuus täydennyskoulutuksessa on ratkaisevaa silloin, kun ala kehittyy ja tarvitaan jo olemassaoleville työntekijöille lisää osaamista.

Toholammilla kunta on päättänyt taklata ongelman. Kunta järjestää helmikuussa tapahtuman ”Sytykkeitä Lampilta”. Kunnanjohtaja Jukka Hillukkala haluaa tuoda esiin Toholammin hyvät palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Monenlaiset asiat vaikuttavat, kun ihmiset valitsevat asuinpaikkaansa. Ruuhka-Suomesta tulija voi arvostaa lyhyitä välimatkoja ja arjen helppoutta.

Joskus ratkaisu kotiseudulle paluusta syntyy hyvän kesätyön perusteella.

Tarvitaan myös monenlaisia keinoja tavoittaa ammattilaiset eri puolilta Suomea ja maailmalta. Uuden kaupungin ja yrityksen maine saattavat ratkaista muuttopäätöksen.