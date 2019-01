Tuliko ilmastovaaleista maahanmuuttovaalit? Keski-Pohjanmaalla vieraileva ministeri Kimmo Tiilikainen uskoo eduskuntavaalien ykkösteeman vielä muuttuvan.



KOKKOLA

Ilmastovaaleista tulikin maahanmuuttovaalit. Onko näin, keskustan asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen?

– Teemat ehtivät muuttua moneen kertaan. Kukaan ei vielä tiedä, mitkä kaikkein kuumimmat puheenaiheet ovat vaalien alla.

Tiilikainen on tänään maanantaina maakuntakierroksella Keski-Pohjanmaalla.

Korvan on nyt oltava herkkänä keskustan ydinalueillakin, sillä puolueen kannatus kyntää viidentoista prosentin uralla ja eduskuntavaaleihin on enää kolme kuukautta.

Samaan aikaan perussuomalaiset tekevät kaikkensa tehdäkseen vaaleista maahanmuuttovaalit.

Ilmastoraportti maalaa synkkää kuvaa maapallon tulevaisuudesta, mutta tunnetasolla se jää maahanmuuttajien seksuaalirikosepäilyjen jalkoihin.

Tiilikainen kytkisi ilmastonmuutoksen ja maahanmuuton toisiinsa.

– Ilmastonmuutos on uhka sadoille miljoonille ihmisille. Se tuo konflikteja ja pakolaisia. Nyt ilmi tulleet Oulun rikokset ovat tuomittavia, mutta tilannetta yritetään käyttää poliittisiin pikavoittoihin. Uskon suomalaisten malttiin.

Tiilikaisen mukaan keskusta voi ylpeillä talouden ja työllisyyden kääntymisestä nousuun.

– Mutta rakennetuilla silloilla ei vaaleja voiteta. Tarkemmat tavoitteemme ilmoitetaan vaaliristeilyllä helmikuun alussa.

Kun Tiilikainen oli ensi kertaa ehdolla eduskuntaan, oli hän sitoutumattomana vihreiden listoilla.

Vaasan vaalipiirissä vihreiden tie on ollut kivinen. Siitäkin huolimatta, että kevään 2017 kuntavaaleissa kannatus nousi kaikissa pohjalaismaakunnissa.

Vaasan vaalipiirissä vihreiden kannatus oli suurinta Keski-Pohjanmaalla.

Osaako Tiilikainen sanoa syytä jopa maailmankatsomukselliselle vihervastaisuudelle?

­– En puhuisi vihervastaisuudesta. Ennemminkin maakuntien ihmisillä on käsitys siitä, mitä ympäristössä ja luonnossa tapahtuu. Ihmiset näkevät omin silmin, kuinka metsä kasvaa. Jos sitten tulee kaavamaisia reseptejä ja kieltoja, kyllä sitä vierastetaan.

Yksityisautoilun jarruttaminen tuskin helpottaa vihreiden taivalta syrjäisemmillä seuduilla. Millaisena Tiilikainen näkee autoilun tulevaisuuden Suomessa?

– Syrjäseuduista ja yksityisautoilusta puhuminen ihmetyttää minua. Sitä vartenhan meillä on uusiutuvia polttoaineita, jotta vanhoilla kärryilläkin voidaan päästöjä vähentää. Itse ajan kymmenen vuotta vanhalla dieselillä ja käytän uusiutuvaa dieseliä. Uusiutuvien osuutta nostetaan vuoteen 2030 mennessä. Se ratkaisee päästövähennykset, mitä pannaan kolmen miljoonan auton tankkiin.

Puurakentaminen on iso mahdollisuus maakunnille, sanoo Tiilikainen.

– Tällä hetkellä teollisuus keskittyy pientalomarkkinoihin, mutta hallituksen tavoite on lisätä puukerrostalorakentamista, koska pääosa rakentamisesta tapahtuu kasvukeskuksissa. Puu on kiistatta ympäristöystävällisin ja helppo liikuteltavuudeltaan.

Miten Tiilikainen vastaisi maakuntien työvoimapulaan? Ratkaisu löytyy hänen mukaansa alueelliseen vetovoimaan panostamisesta ja räätälöidyistä koulutuksista.

– Vetovoiman ja koulutuksen kannalta ammattikorkeakoulujen säilyttäminen on todella tärkeä asia. Ilman maakunnallista korkeakouluverkkoa Suomi olisi ihan eri näköinen. Meille on tärkeää pitää koko Suomi kehityksessä mukana.

Tiilikainen on todennut, että Suomessa puuta käytetään maailman pelastamiseen eikä tuhoamiseen. Hänen mukaansa sekä metsien päätehakkuille että jatkuvapeitteiselle kasvatukselle on paikkansa.

– Vihreä, ei punainen, lanka on se, että meillä täytyy olla vaihtoehtoja. Jatkuvapeitteisen kasvatuksen pitää onnistua, jos omistajalla on aikaa ja halua paneutua siihen. Meillä on suuri tarve kehittää jatkuvapeitteistä kasvatusta etenkin ojitusalueiden uudistamisessa turvemailla.