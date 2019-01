Keski-Pohjanmaan muutosjohtaja Jussi Rämet on irtisanoutunut. Hän jätti irtisanoutumisilmoituksen viime perjantaina. Rämet on ollut virkavapaalla Pohjois-Pohjanmaan liitosta suunnittelujohtajan työstä. Hän palaa suunnittelujohtajan työhön maaliskuun alusta alkaen.

Jussi Rämet valittiin virkaan toukokuussa. Muutosjohtaja johtaa ja koordinoi maakunta- ja sote-uudistusta Keski-Pohjanmaalla.

– Olemme keskittyneet uuden maakunnan valmistelun kannalta keskeisiin asioihin, kuten maakuntastrategian laadintaan, talouden suunnitteluun ja riskitarkasteluihin sekä konsernihallintoon. Lisäksi on osallistuttu valtakunnalliseen valmistelutyöhön ja ohjaukseen. Kuitenkin maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulu on muuttunut siten, että kesäkuussa 2018 uudistukselle tuli vuoden jatkoaika. Valmistelun etenemisessä keskeistä on nyt se, että uudistusta ohjaavat lait saadaan voimaan ja väliaikainen toimielin pääsisi aloittamaan, summaa Rämet.

Tammikuun aikana hän on käynyt keskusteluja sekä Keski-Pohjanmaan että Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa.

– Keskustelut liittojen kanssa kävimme hyvässä hengessä, tähän ratkaisuun kuitenkin päädyin. Keski-Pohjanmaalla on mielestäni hyvää draivia ja tekemisen halua, hän sanoo.

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä ei halua kommentoida muutosjohtajan irtisanoutumista.

– Toki hänen irtisanoutumisensa oli jonkinasteinen yllätys, toteaa Mäkelä maltillisesti.

Maakuntahallitus käsittelee Jussi Rämetin irtisanoutumista helmikuun kokouksessa.