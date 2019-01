Anne Pesolan vieraskolumni: Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa

Ilmastonmuutos maapallolla etenee vääjäämättä. Suurimmat ihmisen toiminnasta tulevat hiilidioksidipäästöt aiheutuvat energiantuotannosta, asumisesta ja liikenteestä. Suomi tavoittelee hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Miten voisimme tehdä sen kannattavasti?

Ensinnäkin on syytä huomioida mittaluokat; Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat n. 14 miljardia tonnia, kun Suomen päästöt ovat noin 60 miljoonaa tonnia eli n. 0,04 prosenttia Kiinan päästöistä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän suomalaisten pidä myös kiinnittää huomiota päästöjen vähentämiseen mutta mittaluokka globaalisti on syytä pitää mielessä.

Suomessa on paljon potentiaalia päästöjen vähentämiseen. Esimerkiksi biokaasun käyttöä olisi mahdollista lisätä huomattavasti mutta se vaatii koko arvoketjun rakentamista; uusien biokaasulaitosten rakentamista, joko maatiloille tai isompiin yksiköihin, riittävän tiheän jakeluverkoston rakentamista (myös Pohjois-Suomeen) ja biokaasulla toimivien ajoneuvojen käyttövoimaveron laskemista tai poistamista. Tämän vaatii kannusteita eli tukea ja/tai veronalennuksia lähteäkseen liikkeelle. Hyvä esimerkki on tuulivoimatariffi, jota on myös kritisoitu, mutta jonka myötä Suomessa ollaan nyt siirtymässä täysin kaupallisesti toimiviin tuulipuistoihin.

Suomella on erinomaiset näkymät akkutuotannossa siirryttäessä polttomoottoreista sähköautoihin. Itse akkujen tuotanto tuottaa hiilidioksidipäästöjä mutta niitä pienennetään jatkuvasti; kaivoskoneissa ollaan siirtymässä sähkön käyttöön ja kuljetukset toteutetaan pääosin rautateitse sähköjunilla. Malmien ja mineraalien jalostuksessa käytetään ydinvoimaa tai bioenergiaa. Kun sähköauton akku tulee 10-15 vuoden käytön jälkeen kierrätettäväksi, sen sisältämät kemikaalit, muovit ja metallit voidaan uudella teknologialla kierrättää tehokkaasti. Sähköautojen lisäämisen edistämiseksi olisi syytä pohtia kannustinta, esim. romutuspalkkioon verrattavaa kertakorvausta tai jopa autoveron poistoa?

Energiantuotannossa bioenergian osuus on Suomessa merkittävä ja sitä tulee edelleen lisätä. Turpeen käytön vähentäminen tapahtuu asteittain vuoteen 2040 mennessä. Turvetuotanto työllistää satoja pienyrityksiä ja turpeen käyttöä tulisi lisätä mm. kasvualustana kasvihuonekasvatuksessa. Turpeesta voidaan tehdä myös aktiivihiiltä veden- ja ilmanpuhdistukseen. Tähän on tulossa jo uusia investointeja.

Matkailu on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista maailmassa. Lentämisen väheneminen ei näin ollen ole näköpiirissä vaikka jokainen meistä voi varmasti arvioida ovatko kaikki lentomatkat tarpeellisia. Tutkijat ovat selvittäneet, että biopolttoaineen sekoittaminen lentokerosiiniin on mahdollista jopa 50-50 sekoitussuhteella. Biopolttoaineen saatavuus ja korkea hinta ovat toistaiseksi hidastaneet sen käyttöönottoa. Olisiko syytä nostaa lentolippujen hintaa niin, että lentoyhtiöt voisivat käyttää biopolttoainetta ja näin vähentää omia päästöjään. Uskon, että ilmaston lämpenemisestä huolestuneet lentomatkustajat ohjautuisivat nopeasti näille yhtiöille. Tämän biopolttoaineen tuotanto lisäisi yritystoimintaa myös Suomessa.

Ilmastonmuutokseen vastaaminen on sukupolvemme tärkein asia. Iso laiva kääntyy hitaasti mutta askel askeleelta mennään oikeaan suuntaan.

Kirjoittaja on Kokkolanseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja.