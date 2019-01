Kari Pitkänen pohtii: Liikennettä koskevassa ympäristökeskustelussa kannattaa aluksi kyseenalaistaa kaikki

Liikennettä koskevassa ympäristökeskustelussa kannattaa aluksi kyseenalaistaa kaikki: se, mitä minulta tai sinulta vaaditaan ilmaston pelastamiseksi sekä se, mihin Suomella valtiona on päätös- ja vaikutusvaltaa.

Tieliikenteen siivu Suomen CO2-päästöistä on karkeasti 20 prosenttia. Henkilöautot tuottavat noista päästöistä puolet.

Oletteko huomanneet, että mitään muuta päästöjen kymmenesosaa olisi haluttu tai pyritty kurittamaan yhtä innokkaasti kuin yksityisautoilua?

Suomen kaikki henkilöautot tuottavat hiilidioksidia 6 miljoonaa tonnia vuodessa. SSAB:n Raahen terästehdas päästää yksin 3,8 ja Nesteen Porvoon jalostamo 3 miljoonaa tonnia vuodessa.

Suomen osuus kaikista maailman CO2-päästöistä on 0,15 prosenttia. Vaikka tekisimme yhteiskunnassa tai liikenteessä mitä tahansa, emme voi pelastaa tai tuhota maailmaa.

Isossa kuvassa realismi voi turhauttaa. Pienen ihmisen mittakaavassa, yksilötasolla, kukin meistä voi silti tehdä parhaansa ja kehittää monin tavoin tapaa elää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ajan biodieselillä, pyöräilen ja käytän linja-autoa ja junaa. Lajittelen muovitkin. Tingin turhan ostamisesta. Olen WWF:n lumileopardi-kummi. Kasvisten osuutta ruokalautasella on lisätty.

Se ei tee minusta mitään pyhimystä, enkä siihen pyrikään. Yritän vain omalta osaltani tehdä järkeviä ja kestävämpiä valintoja, koska se tuo hyvää mieltä ja energiaa. Se on myös taloudellista – miksi ostaa taas uusi kauluspaita, kun päälle mahtuu vain yksi kerrallaan, ja kaapissa niitä on jo kymmeniä odottamassa?

Ihmisellä on luontainen tarve toimia hyvin ja oikein. Siihen on liikkumisessa ja liikenteessäkin tarjolla monia kelpo keinoja. Kyse on lähinnä vaihtoehtojen hoksaamisesta ja pienestä ajattelutyöstä. Siihen ei tarvita ideologiaa tai minkään väristä jäsenkirjaa.

Sukupolveni sai hyvän maailman. Oman elämäni aikana monet isot ongelmat ovat räjähtäneet silmille. Hieman pelottaa, erityisesti lastenlasteni vuoksi. Meitä ei tulla kiittelemään.