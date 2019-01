Suomen talvinen sää järkytti kansainväliset opiskelijat, mutta on myös ilahduttanut heitä – ”Kotona tätä ei uskota”



Sää on puhuttanut paljon kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa.

Li Zhen, Quentin Freret ja Marina Martínes Moreno ovat kokeneet Suomessa ensimmäiset kunnon pakkaset. – Talven kokeminen oli yksi syy miksi hakeuduimme Suomeen. Täällä on todella kaunista, he kertovat.

Quentin Freretin kotikonnuilla, Uuden-Kaledonian saarella keskellä Tyyntämerta on tällä hetkellä noin 24 astetta.

– Talvi toisella puolella maapalloa on heinäkuussa, mutta silloinkin saarella on parisenkymmentä astetta.

Espanjalainen Marina Martínes Moreno kertoo, että Barcelonassa on noin 8 astetta.

– Tutut siellä valittavat kylmyyttä. He eivät tahdo uskoa, kun kerron millainen sää täällä on ollut. He eivät osaa kuvitella miltä tämä sää tuntuu. En ole itsekään aiemmin kokenut parinkymmenen asteen pakkasia, hän kertoo.

Espanjassa on kylmimmillään -10 astetta, mutta yleensä talvella lämpötila liikkuu nollan ja kymmenen lämpöasteen välillä.

Kiinalainen Li Zhen opiskelee Koreassa, jossa kylmimmillään on neljä pakkasastetta. Lunta siellä on harvoin.

– En ole koskaan nähnyt näin paljon lunta! Kotona läheisillä ei ole mitään käsitystä millaista täällä on.

Hän on kuvannut innokkaasti maisemia ja puhunut myös videopuheluita kotiin, samalla esitellen lumista kaupunkia.

– Piti olla nopea, sillä ilman hanskoja en voinut kauaa olla. En ollut lainkaan valmistautunut pukeutumisen suhteen. Olen löytänyt talvivaatteita kirpputoreilta. Olen nauttinut siitä, sillä Koreassa löytää harvoin laadukkaita vaatteita käytettynä.

Häntä on hämmästyttänyt lumen keskellä pyöräilevät suomalaiset.

Martínes Moreno taas ei ymmärrä miten suomalaiset pärjäävät pimeyden kanssa.

– Pimeää on jo iltaseitsemältä ja tuntuu, että päivä on ohi!

Parinkymmentä pakkasastetta viikonvaihteessa järkyttivät, myöntävät Centria-ammattikorkeakoulussa opiskelevat nuoret.

– Mutta ei se ollut loppujen lopuksi niin paha, sillä sisällähän on lämmintä, sanoo Li Zhen.

– Tarpeeksi vaatteita päälle vain! Minä pakkasin mukaan hiihtovaatteeni. Toppahousut ovat jalassa, kun liikun ulkona. Naama kyllä paleltuu, sanoo Martínes Moreno.

Suomessa he ovat ehtineet olla vasta muutamia viikkoja.

Talvisäästä he ovat jo ehtineet nauttia. Martínes Moreno kävi Harrbådassa ulkoilemassa muiden opiskelijoiden kanssa.

– Kävelimme myös jäällä. Jäätynyt meri on kaunis, mutta jäällä käveleminen oli tosi pelottavaa!

Freret on rohkaistunut jopa käymään avannossa.

– Se oli hauska kokemus.

Li Zhen ei ole koskaan hiihtänyt ja haluaisi kokeilla lajia.

Kolmikko opiskelee Kokkolassa toukokuuhun saakka.

– Toivottavasti ehdimme nähdä kevään tulon ja vihreitä maisemia, toivoo Li Zhen.