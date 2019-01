Oulun kauppakamari palkitsi Sievin Jalkineen Vuoden kouluttautujana



Oulun kauppakamari on palkinnut Vuoden kouluttautujana Sievin Jalkine Oy:n, joka hyödyntää koulutuspalveluja vuodesta toiseen ahkerasti sekä määrällisesti että laadullisesti.

– Satsaamme henkilöstön osaamiseen. Erityisesti ajankohtaiset asiat kiinnostavat meitä. Niitä ovat viime aikoina olleet muun muassa tulorekisteri ja tietosuoja-asetus, Sievin Jalkineen henkilöstöpäällikkö Ilkka Jokinen sanoo.

– Koulutuksista ovat hyötyneet erityisesti taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon ammattilaisemme, hän jatkaa.

Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja, jonka palveluksessa on 530 työntekijää Sievissä ja Oulaisissa. Yrityksen päämääränä on valmistaa erilaisiin olosuhteisiin ja työtehtäviin sopivia jalkineita, jotka vaikuttavat myös työturvallisuuteen, työssä viihtyvyyteen ja tehokkuuteen.

– Palveluntuottajana Oulun kauppakamarin merkitys koulutuksessa on meille paikallisena toimijana merkittävä. On paljon helpompi lähteä koulutukseen esimerkiksi Ouluun kuin vaikkapa Helsinkiin, Jokinen sanoo.

Oulun kauppakamari palkitsi Sievin Jalkineen tiistaina koulutusvuoden avajaistensa yhteydessä Oulussa.

Vuoden kouluttautuja -palkinto on jaettu vuodesta 2004.

Oulun kauppakamari järjestää koko toiminta-alueellaan vuosittain kymmeniä koulutustilaisuuksia. Kauppakamari tarjoaa koulusta taloushallinnon ja verotuksen, kansainvälistymisen, henkilöstöhallinnon, esimiestyön ja johtamisen sekä myynnin ja markkinoinnin aihepiireistä.