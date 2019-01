Wentus Blues Band levyttää USA:ssa Duke Robillardin kanssa



Kesällä 2016 Wentus Blues Bandin 30-vuotissynttäreillä Wentus festissä musisoinut legendaarisen kitaristi-laulaja Duke Robillard levyttää kokkolalaisbändin kanssa. Uusi täyspitkä albumi tehdään USA:ssa Lakewest Recording -studioilla Robillardin kotikaupungissa Rhode Islandissa tulevan helmikuun aikana.

Ajatus yhteisestä levystä on muhinut hiljaisella lämmöllä jo vuosia, ja päätöksen asteelle se kypsyi Robillardin ja WBB:n Robban Hagnäsin tavattua sattumalta Kööpenhaminassa pari vuotta sitten.

– Sen jälkeen Duke sanoi, että nyt se tehdään, Hagnäs kertoo.

Levylle on tulossa sekä Robillardin että WBB:n omia kappaleita.

– Todennäköisesti myös muutama coverbiisi, lisää Hagnäs.

Wentus Blues Bandin ja Duke Robillardin yhteistyö alkoi vuonna 1987, kun tuolloin vielä alaikäisistä pojista koostunut nuori bändi pääsi yllättäen lämmittelemään maailmantähteä tämän keikkaillessa Kokkolassa. Sittemmin tuttavuus on syventynyt lämpimäksi ystävyydeksi. Robillard on muun muassa tehnyt bändin kanssa yhteisen kiertueen Ruotsissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hagnäsin mukaan tuleva levy merkitsee Wentus Blues Bandille eräänlaista ympyrän sulkeutumista.

– Ystävyytemme tietysti jatkuu ja yhteistyötä teemme toivottavasti jossain muodossa jatkossakin.

Ennen USA:n matkaa Wentus Blues Bandiä voi kuulla livenä Helsingissä Vuotalolla, ja matkan jälkeen maaliskuussa Wentus esiintyy Nordic Blues Puls -konserteissa yhdessä nimekkään norjalaiskitaristi Knut Reiersudin sekä Lisa Lystamin kanssa Tamperetalossa ja Savoyteatterissa.

Duke Robillard (s. 1948) tunnetaan erityisesti blues- ja rock-muusikkona, mutta hän on esiintynyt ja levyttänyt ahkerasti myös jazz- ja swing-kokoonpanoissa. Hän on mm. perustanut jo yli 50 vuotta esiintyneen Roomful of Blues -yhtyeen ja ollut The Fabulous Thunderbirdsin jäsen.

Wentus Blues Band on Suomen kansainvälisin bluesyhtye. Bändin edellinen Throwback-albumi sai erinomaista palautetta muun muassa USA:ssa ja Australiassa. Levy päätyi Living Blues Charts, Roots Music Report ja Australian International Blues Charts listoille.