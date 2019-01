Lukijan mielipide: Keskustan toiveet hiipuvat



Kainuun keskussairaalan ylilääkärit kirjoittavat (KP 22.1), että ”ministeri Saarikon antama keskittämisasetus on Pohjois-Suomen kannalta epäkelpo. Jos asetuksen mukaiset laatukriteerit ovat voimassa, järkevää työnjakoa sairaaloiden välillä ei voida saavuttaa. Asetus saattaa päivystävien sairaaloiden verkoston vaaraan. Sitä paitsi mikään ei viittaa siihen, että sen ansiosta hoidon kustannukset ja laatu paranisivat. Päinvastoin. Epäilyksemme on, että kustannukset kasvavat ja hoitoketjut katkeilevat".

Keskustan kannatusta syö sote-palveluiden ylenmääräinen keskittäminen. Tästä ehkä tunnetuin esimerkki on Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta, joka loppui, koska se ei täyttänyt lain ja asetuksen vaatimuksia.

Keskusta puhuu lähipalveluista, mutta miksi se ei pääministeripuolueena korjannut lakia ja asetusta niin, että synnytystoiminta olisi voinut jatkua? Keskustaministeri Annika Saarikon vastuualueella tämäkin asia, mutta eipä tullut korjattua.

Sipilän hallituksen ajaman sote-maakuntauudistuksen seurauksena maaseudulta häviää työpaikkoja. Työpaikat kasaantuvat keskuskaupunkeihin. Työntekijät muuttavat työn perässä keskuskaupunkiin ja maksavat veronsa sinne.

Maaseutukuntien verotulot pienentyvät, asukasluku vähenee, väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee. Opintojen takia pois lähteneistä nuorista entistä harvempi palaa, koska harjoitettu politiikka siirtää työpaikat ja palvelut pois maaseudulta.

Pääministeri Sipilän hallitus liioittelee omia saavutuksiaan. Suomessa on useamman hallituksen aikana pyritty parantamaan kilpailukykyä. Vaalikaudella 2007 - 2011 poistettiin työnantajilta Kela-maksu, lehtitietojen mukaan vaikutus vuositasolla noin 800 - 1000 miljoonaa euroa.

Vaalikaudella 2011 - 2015 laskettiin yhteisövero (yritysten tulovero) 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Vaalikaudella 2015 - 2019 Sipilän hallituksen toimesta saatiin aikaan kiky-sopimus ja pakkolaeilla uhkaamalla saatiin leikattua lomarahaa.

Sipilän hallituksella on omat ansionsa, mutta ovat toisetkin jotain saaneet aikaan. Talouden nousulle on luotu pohjaa useamman hallituksen aikana ja laajemmalla joukolla. Suomen talouden noususta pitäisi antaa kiitosta myös ay-liikkeelle ja palkansaajille, jotka ovat vuosien ajan suostuneet maltillisiin palkankorotuksiin ja viimeksi vielä lomarahan leikkauksiin,sekä pienituloiselle kansanosalle, joka hiljaisesti on sopeutunut maksujen korotuksiin ja leikkauspäätöksiin.

Puheenjohtaja Juha Sipilän syksyn 2015 kaavailu kotinsa antamisesta turvapaikanhakijoille myös rasittaa keskustaa. Oulun alueella tapahtuneiden seksuaalirikosten vuoksi rasite vain kasvaa. Keskustan vaalituloksesta totean, että toivossa on hyvä elää, mutta ei pidä olla liian toiveikas.