Jouni Nikulan kolumni: Pahin painajaiseni saattoi juuri kuolla

Autoillessani kotiin kanavasurffasin Radio Suomen taajuudelle. Törmäsin helmeen.

Kyseessä oli Uniraati, vähän kuin Levyraati, mutta unilla. Tiistai-iltana käsiteltiin kuulijoiden painajaisia. Konsepti oli niin tuore, nerokas ja hävytönkin, että jäin kuulolle vielä kotipihan pakkasessa.

Voittajaksi äänestettiin Kuutio. Siinä unen näkijä oli pienessä huoneessa, jossa outo entiteetti väänsi häntä kivuliaisiin asentoihin. Persoonaton paha oli iholla.

Uni ei kehittynyt minnekään. Painajaismaisuus syntyi selittämättömästä junnaavuudesta. Raatilaiset vertasivat sitä päivitettyyn helvetinkuvaan. Laavajärvi oli korvattu virikkeettömällä tilalla.

Kerron oman pahimman painajaiseni myöhemmin. Ensin pari sanaa hyvistä radio-ohjelmista.

Myynneissä mitattuna viime vuosi oli kaikkien aikojen paras kaupalliselle radiolle. Päivittäin radiota kuunteli noin 74 prosenttia suomalaisista.

Se, mitä kuunnellaan, liittyy pahimpaan painajaiseeni. Keskityn kuitenkin vielä hetken ihaniin asioihin.

Audion kulutus monipuolistuu vuosi vuodelta. Esimerkiksi podcasteja kuuntelee kuukausittain jo noin miljoona suomalaista. Uniraati on yksi esimerkki podcasteista.

Parhaimmillaan podcast on yhdistelmä dokumenttia, kuunnelmaa ja teatteria. Se iskee odottamatta ja yllättävästä kulmasta kuin Kiasma tai nimetön bändi festivaalien sivulavalla.

En kiistä, etteikö alapääjuttujen, kahden miehen ja nauravan naisen konsepti olisi huippuunsa hiottua kaupallista taidetta.

Pimeä aamu kylmässä autossa ja Aamulypsyä kuunnellen on silti yksi pahimmista painajaisistani.

Nyt Suomen suosituin radiotiimi kuitenkin hajoaa, kun Juha Perälä lähtee Aamulypsystä. Hyvä uutinen on se, että radion tulevaisuus ei kaadu siihen.

Verkkomaailma on tehnyt elämästä sairaalloisen nopeatempoista, mutta samalla se on vapauttanut meidät aikarajoista. Podcastien markkinarako on rajaton kuin avaruus.

Tulevaisuus ei ole pelkkää naurupakkoa ja visuaalisten sisältöjen tulvaa.