Puolustaja Juuso Ketola Porin Ässistä Kokkolan Hermekseen - Lainasopimus kattaa loppukauden



Kokkolan Hermes vahvistaa puolustusosastoa jääkiekon Mestiksessä kun Porin Ässien sopimuspelaaja Juuso Ketola, 18, siirtyy loppukauden lainasopimuksella Hermeksen riveihin.

Ketola on 18- vuotias rightin puolen puolustaja joka on pelannut tällä kaudella Ässien liigajoukkueessa viisi ottelua ja A- nuorten puolella 30 ottelua. Ketola liittyy joukkueeseen välittömästi ja on kokoonpanossa tulevassa K-Vantaa ottelussa.

– Ketola tulee Hermekseen pelaamaan pitkää kevättä ja hakemaan kokemusta miesten painepeleistä. On osoittanut A- nuorisssa pystyvänsä pelaamaan korkealla tasolla ja me pystymme tarjoaamaan hänelle hyvän ympäristön jatkokehitykselle jonka myös Ässien urheilujohtaja Tommi Kerttula näki kun siirrosta keskusteltiin, Hermeksen urheilujohtaja Pasi Tuukkanen sanoo seuran tiedotteessa.