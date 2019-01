TV viikon valinta: Netflix-sarja Sex Educationin kertoo kukista ja mehiläisistäkin

★ ★ ★ ★

Sex Education.

Laurie Nunnin luoma sarja, 2019.

Netflix.

Suoratoistopalvelu Netflixin sarjat ovat huolella tuotettuja. Paneutuminen näkyy. Näyttelijöinä on parhaita kykyjä, mitä rahalla saa. Se, missä monesti mättää, on käsikirjoituksen ja ohjauksen tasapaksuus. Hyviä ideoita ei kasva puissa, ne on keksittävä. Laurie Nunnin luomassa sarjassa Sex Education muoto vastaa odotuksia. Pitemmälle seuratessa alkaa vaikuttaa, että sisältöäkin löytyy. Henkilöt ja tapahtumat onnistuvat koskettamaan niin tarinan tasolla kuin hahmojen keskinäisissä suhteissa.

Sarjan idea on avoimen tyrkky. Se kosiskelee kuin klikkiotsikot ja iltapäivälehtien lööpit televisioon siirrettyinä. Sex Education tuo häpeämättä etualalle sen, mikä teinisarjoissa on aiemmin yritetty edes jotenkin peittää opiskelulla, romanssilla, mysteereillä, vampyyreilla ja ihmissusilla, ja muulla nuorisoviihteen musiikilla ja urheilulla.

Nimi pitää, minkä lupaa. Aiheena on seksi. Siitä on sekä puhe että puute. Sarja heittää seksin silmille kuin punaisen vaatteen härälle. Harvassa televisio-ohjelmassa on näin avoimesti puhuttu seksuaalisuuden eri ilmenemismuodoista ja näytetty yhtä paljon paljasta pintaa.

Seksi on tässä se pinta, jonka varaan useimmat tv-sarjat jäisivät. Sex Education pääsee sen kautta muuhun sisältöön, kuten rakkauteen ja ystävyyteen. Tai rahaan. Sarjan nuoret haluavat olla hyvännäköisiä ja osoittaa pärjäävänsä. Osa salaa osattomuutensa kovan kuoren alle. Emma Mackeyn esittämä Maeve on henkilöistä kiinnostavimpia. Tytön koti on matkailuvaunussa kaupungin laidalla, ”valkoisen roskaväen” asuinalueella. Mutta Maeve lukee hyviä kirjoja.

Sarja on suunnattu nuorisolle. Asa Butterfield hämmentyneenä Otiksena on vastustamaton teinivetonaula. Vanhemmille katsojille lisäherkkua tuo telkkarin (Salaiset kansiot) ja elokuvan (Sydän vieraassa talossa) kruunaamaton kuningatar Gillian Anderson junioriterapeutin äitinä. Sarjan seksikin on raikasta eikä tunkkaista.