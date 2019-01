Tärkeää tietoa vaikkapa auton lämmitykseen: Millainen jatkojohto käy ulkokäyttöön?



Voiko ulkovalojen tai vaikkapa auton lämmityksen virittelyssä käyttää mitä tahansa jatkojohtoa, Tukesin sähkötuotteet-ryhmän päällikkö Hannu Mattila?

– Ei voi. Ulkokäyttöön tarkoitetussa roikassa on kumikaapeli tai vastaava ja yleensä myös vesisuojatut pistotuplat ja jatkopistorasiat. Pistotulpassa on kaulus, joka tiivistää pistotulpan ja -rasian välisen raon.

– Jos tuote on tarkoitettu ulkokäyttöön, siinä on IP-merkintä.

Mikä on yleisin turvallisuutta vaarantava virhe, kun asennellaan ulkovaloja?

– Yleisimmästä päästä on viedä ulos laitteita, jotka on tarkoitettu vain kuiviin ja lämpimiin tiloihin. Usein joko jatkojohto tai itse laite ei sovi tiloihin, joissa on vettä. Tällöin on vaarana veden tunkeutuminen laitteen jännitteisiin osiin. Myös pakkanen voi tehdä tuhojaan sisäkäyttöön tarkoitetulle laitteelle.

– Sähkön vieminen sisältä ulos on usein ongelmallista. Jos johto vedetään läpi ahtaasta paikasta, se voi hiertyä tai puristua puhki. Todella iso ongelma voi syntyä, jos sisällä on vanhanaikainen asennus, ja sähkö otetaan vanhanaikaisesta nollaluokan pistorasiasta. Sellaisesta ei saisi ikinä viedä sähköä ulos.

Mistä tietää, että EU:n ulkopuolelta tilattu ulkovalo täyttää turvallisuusmääräykset?

– Jos tuote on tarkoitettu myytäväksi Euroopan markkinoilla, siinä pitää olla CE-merkki.

– Ulkovalot toimivat usein 12 voltin jännitteellä, ja laitteessa on muuntaja. Niissä on ollut paljon ongelmia, mutta pulmaa ei näe paljaalla silmällä. Asia selviää vain testaamalla. Tukes tutkii todella paljon muuntajia kotimaan markkinoilla. Jos ostat tuotteen Suomesta, on todennäköisempää, että asia on kunnossa.