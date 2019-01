Hyvä vinkki kaupunkilomalle: Miten saat lapsetkin innostumaan museoista?

Next

Elina Kuorelahti muistuttaa, että myös aikuisille tekee hyvää puuhailla ja yllättyä museoissa. "Emme me aikuiset ole niin akateemisia kuin, mitä itsellemme usein kerromme."

Kolmivuotias Iiris Nyrönen on varautunut oikealla tavalla vierailuun Helsingin Teatterimuseoon. Hän on pistänyt aamulla päälleen mustavalkoisen kissapuvun. Pitkään se ei ehdi olla hänen päällään. Nyt hän viuhtoo jo menemään viininpunaisessa mekossa, kruunu päässä ja taikasauva kädessään.

Olemme päätyneet Teatterimuseon ullakolle. Rekit pursuavat roolivaatteita ja rekvisiittaa: tekokinkkuja, naamioita, panssaripaitoja, enkelin siipiä. Lilja Nyrönen, 10, on löytänyt päälleen keskiaikaisen vaeltajan viitan. Liljan ja Iiriksen serkku Sienna Rönnblad, 11, ihastuu ballerinan asuun ja vaihtaa sen käden käänteessä ylleen.

Liljan ja Iiriksen äiti, Elina Kuorelahti auttaa pukujen etsinnässä ja lupautuu soittamaan lavalla pianoa.

Historiantutkijana ja lastenkirjailijana työskentelevä Kuorelahti kertoo, että nykyään museot ottavat lapset paremmin huomioon kuin ennen.

– Tämä Teatterimuseo on hyvä esimerkki. Tänne voi tulla leikkimään. Aikuisten on hyvä päivittää omat käsityksensä, mitä museot ovat ja mitä siellä voi tehdä. Museot ovat nykyään paljon muutakin kuin tauluja, Kuorelahti sanoo.

Kuorelahti on vastikään kirjoittanut lasten museovierailusta kertovan ja Nunnu Halmetojan kuvittaman Museoseikkailu-lastenkirjan. Siinä kolme kaverusta vierailee museoissa mummun kanssa, eikä tylsyydestä ole tietoakaan.

Myös Iiris, Lilja ja Sienna nauttivat selvästi museossa puuhailusta ja roolivaatteiden kokeilusta. Kuorelahden mielestä lapsiystävälliseen museoon kuulu se, että lapsi saa itse tehdä asioita.

– Museo ei saa kuitenkaan olla pelkkää hurlumheitä ja huvipuistoa. Tarvitaan sopiva yhdistelmä tiedollista asiaa ja katsomisen opettamista, mutta myös mahdollisuus kokeilla, elää, koskea ja yllättyä.

Lastenkirjailija muistuttaa, että lapset kokevat museot omalla tavallaan. Sekä aikuisten että lasten kokemukset ovat kuitenkin yhtä arvokkaita.

– Jos lapset jäävät pohtimaan taulun raameja tai rakennuksen arkkitehtuuria, se on heille tärkeintä. Silloin ei kannata luennoida heille Gallen-Kallelasta.

Siennalla on ballerinaleikit kesken lavalla, mutta hän ehtii hetkeksi pohtimaan, minkälainen on hyvä museo.

– Hyvässä museossa saa koskea. Täällä on parasta se, että saa pukeutua.

Perinteiset taidemuseot eivät Siennaa innosta, koska niissä pitää vaan katsoa taidetta, eikä sitä aina edes ymmärrä. Aika voi käydä pitkäksi.

Lilja on pitkälti samoilla linjoilla serkkunsa kanssa. Hänenkin mielestään on tärkeää, että museossa saa itse tehdä jotain. Ja katsottavaa pitää olla paljon. Tylsässä museossa on liikaa luettavaa ja vain vähän katsottavaa.

Iiris ei Kuorelahden mukaan vielä hahmota täysin, että nyt ollaan museossa. Hänelläkin on silti mielipuuha selkeästi mielessä.

– Pukeutuminen, Iiris sanoo.

Iiris ja Sienna tykkäävät käydä museoissa. Heitä ei tarvitse niihin juurikaan houkutella. Museossa saattaa vierähtää helposti tuntejakin.

– Kaksi tai kaksi ja puoli tuntia on sopiva aika. Se riippuu museosta. Jossain museossa saattaa mennä neljäkin tuntia, Sienna kertoo.

Kuorelahden mielestä museoissa ei ole pakko sivistyä. Jos museossa sattuu sivistymään, se on hyvä asia. Tärkeintä on viettää hyvää aikaa perheen tai ystävien kanssa ja olla utelias.

– Jos lapsi saa yhdenkin uuden oivalluksen museossa, se on hyvä asia. Jos saa kaksi, se on jo ylenpalttista.

Museot ruokkivat hänen mukaansa lapsen mielikuvitusta. Samalla lapset oppivat kuvanlukutaitoa, joka on nykyisessä kuvallisessa kulttuurissa ensiarvoisen tärkeää. Kolmivuotias ei ole vielä valmis pohtimaan kuvanlukuun liittyviä asioista, mutta 10-vuotias on siihen jo valmis.

Hän myös muistuttaa, että lasten kanssa on hyvin antoisaa mennä museoon.

– Lapset kanavoivat aikuisessa uteliasta katsetta ja leikkimieltä. He antavat uusia näkökulmia aikuiselle, koska lapset katsovat ja innostuvat eri tavalla kuin aikuiset.

Iloiset pukuleikit ovat jatkuneet jo lähes tunnin. Välillä katsellaan uusia asuja ja välillä liidellään ballerinana lavan poikki.

– Elina, mennään syömään pullaa, hihkaisee Sienna.

– Kohta mennään, vastaa Kuorelahti.

Kuorelahti kertoo, että kaakaot ja pullat kuuluvat oleellisena osana onnistuneeseen museokäyntiin.

Sienna on samaa mieltä.

– Se on pakollinen osa museoretkeä, hän vakuuttaa.

Myös Iiris kaipailee jo "kaakao-osastolle".

Leikit jatkuvat, mutta kaakaot ja pullat alkavat vilahdella yhä useammin lasten puheissa. Vielä katsotaan kuitenkin hieman näyttelyä. Tällä kertaa lapset innostuvat toisesta lavasta, sen lavastepuusta ja korkokengistä. Iiris hyppii äidin syliin laatikon päältä.

Lopulta on aika lähteä. Kuorelahti joutuu patistelemaan lapset mukaansa. On kaakaon ja pullan aika.