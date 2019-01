Pääkirjoitus: Kaikkea ei voi saada kunnassakaan – Kuntatalous on vaikea yhtälö



Veronmaksajain Keskusliiton tilasto kertoo, että Kokkola on Suomen maakuntakeskusten kovin tuloverottaja ja Keski-Pohjanmaa maakuntana on maan kärkikastissa. Haapajärvi ja Reisjärvi kuuluvat kaikkien kuntien keskuudessa kovimmin verottavien joukkoon. Tiedot kovasta verotuksesta eivät useimpia ilahduta. Selvityksessä kuntia verrataan keskivertoperheen tiedoilla. Kokkolalainen keskivertoperhe maksaa yli 4000 euroa enemmän veroa kuin vastaava perhe Kauniaisissa. Summa on suuri melkein kenen tahansa mielestä.

Keskipohjanmaan levikkialueella verotuksen kireys vaihtelee suurestikin. On selvää, että verotuksella maksetaan kuntalaisille välttämättömiä tai vähintään mieluisia palveluita. Soiten kustannusten kova taso vaikuttaa yhtälöön Kokkolassa ja muissakin kunnissa. Ihmisillä on tapana haluta erilaisia palveluita, mutta maksaminen ei miellytä yhtä paljon. Erityisesti sosiaali- ja terveysmenoihin kohdistuu kovia paineita ja vaatimuksia yhtä aikaa. Kansalaisten on mahdoton ymmärtää ja hyväksyä esimerkiksi sitä, jos kouluja suljetaan tai vanhustenhoitoon ei panosteta. Eikä tarvitsekaan.

Aina kova verotus ei korreloi hyvien palveluiden kanssa. On selvää, että myös taloudenpidossa voi olla korjaamista. Haapajärven entinen kaupunginvaltuutettu Erkki Sorola kommentoi veroasiaa tylysti. Keskipohjanmaan haastattelema Erkki Sorola pitää kotikaupunkinsa taloudenhoidon suurimpana heikkoutena yli varojen elämistä (KP 25.1.)

Pietarsaarelainen kaupunginvaltuutettu Jarmo Ittonen arvioi, että asuinpaikan valintaan vaikuttaa moni muukin asia kuin verotus. Hän tiivistää monen muunkin näkemyksen: Kun kiinteisöverot ja muut veroluonteiset maksut ja asumiskustannukset otetaan huomioon, muuttuu pääkaupunkiseudun edullisuus kalleudeksi. Keski-Pohjanmaalla asumiskustannukset ovat alhaiset valtakunnan mitassakin.

Maakuntakeskus Kokkolan tuloveroprosentti on nyt 21,75. Luvussa ei ole hurraamista ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi myöntää sen. Kaupunkistrategian mukaan tavoite on laskea Kokkolan veroasetta. Säästöjen saamiseksi pitää rakenteita muuttaa ja kustannuksia karsia. Se edellyttää tiukkaa taloutta, mutta järkeä ja sydäntä. Terve kuntatalous on vaikea yhtälö.