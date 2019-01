Tiina Ojutkangas: Läsnäolon voima on ihmeellistä, vaikka itse ei siihen pystyisikään

Kävin kampaajalla kesken työpäivän (anteeksi työnantaja, tein tunnin takaisin illalla ja kampaajalla käynnin syykin oli hyvä: lukijoiden tapaaminen Mediakulmassa) ja ajauduin höpisemään niitä näitä ihanan kampaajani kanssa, vaikka olin itse asiassa suunnitellut lepääväni puolihorroksessa pesun, leikkauksen ja föönauksen ajan.

Hiusten pesun ajan jaksoin keskittyä omaan napaani, mutta päähieronnan jälkeen mieli kirkastui taas maailmalle. Paikalla oli kampaaja, joka ei vaatinut minulta mitään, mutta kuulosteli herkällä korvalla, haluaako asiakas olla rauhassa, puhua koiristaan, säästä tai jostain itselleen tärkeästä.

Paikalla oli ihana ihminen, joka löysi ohuesta tukastani kauniita sävyjä ja hurmaavaa luonnonkiharaa, vaikka itse näin peilistä vaatimattoman näköisen keski-ikäisen naisen, joka olisi voinut panostaa aamulla silmämeikkiinsä eikä luottaa siihen, että savokarjalainen vilkkaus korvaa ulkoiset puutteet.

Tietääkseni kauneudenhoitoalan opintoihin ei ole soveltuvuustestejä, mutta käytännön työssä soveltuvuus tulee totisesti testatuksi. Tällä viikolla sain myös nypityt kulmat kosmetologilta, joka onnistui tekemään tavanomaisesta kulmien nypinnästä rentouttavan hetken, jonka jälkeen olin valmis kohtaamaan maailman monine vaatimuksineen.

Tulin kertoneeksi isäni sairaudesta ja sen aiheuttamasta huolesta. Tuli puhuttua aika paljon asioita siitä, miten omien vanhempien ikääntyminen ja vaikkapa sairastuminen vaikuttavat. Miltä se tuntuu, kun ihan kaikkea ei pysty hallitsemaan, vaikka monesti tuntuu, että kaikki asiat ovat todella hyvin hanskassa.

Mitä siinä sitten tapahtui kampaajalla ja kosmetologilla? Toisen ihmisen aito läsnäolo ja rauhoittava voima ”tapahtuivat”. Kuka tahansa huomaa, onko toinen tosissaan vai vaeltavatko ajatukset jossakin muualla. Aina sitä ei voi kukaan itse valita.

Mutta on olemassa ihmisiä, jotka haluavat tehdä toiselle hyvän mielen, saada muut tuntemaan olonsa fiksuiksi, viehättäviksi ja oikeita ratkaisuja tekeviksi.

Kukapa ei haluaisi olla sellainen? Silti ajatukset harhailevat, kun pitäisi olla läsnä. Osa viesteistä ja puheluista on vastaamatta. Kotona mieli on töissä ja töissä mieli on joskus vaikkapa vanhan isän puhelussa. Onneksi tärkeimmille ihmisille kotona ja töissä kelpaa ihan hyvin, vaikka täydellisyyteen taitaa olla melko paljon matkaa.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja.