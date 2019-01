Haussa Suomen paras kaupunginosa, Keski-Pohjanmaalle ei ole vielä osunut valintaa - ehdota tästä suosikkiasi!



Nyt saa kertoa ja kehua! Mistä löytyy elävää kaupunkikulttuuria ja aktiivisia asukkaita? Missä tuntee urbaanin kaupunginsykkeen? Missä yhteisöllisyys on vahvaa ja toiminta kaikille avointa?

Suomen Kotiseutuliiton Vuoden kaupunginosa -kilpailussa etsitään viihtyisää ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jossa on monipuolista ja myös uudentyyppistä toimintaa, aktiivisia paikallistoimijoita ja hyvä asua. Viime vuonna Vuoden kaupunginosaksi tuli huikeat 368 ehdotusta, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Hyviä ja rakkaita kaupunginosia siis riittää – mikä palkitaan tänä vuonna?

Hyvässä kaupunginosassa on toimintaa erilaisille ihmisille, mahdollisuus osallistua alueen kehittämiseen, turvallista elää ja hyvä yrittää. Avoin kansalaistoiminta – erityisesti asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja kaupungin yhteistyö – lisäävät kotoisuutta ja hyvinvointia.

Palkinnolla Kotiseutuliitto korostaa kaupunginosien paikallistoimijoiden aktiivisuuden merkitystä kotiseudun viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. Kilpailun pääkriteeri vuonna 2019 on kaupunginosien uudet toimintamuodot.

Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavaa kaupunginosaa – omia kulmia, lomakohdetta, naapurikaupunginosaa tai henkistä kotia, kunhan alue on urbaani kaupunginosa. Tarvitaan vain perusteltu vapaamuotoinen ehdotus, jonka voi lähettää verkkolomakkeella huhtikuun loppuun mennessä.

Vuoden kaupunginosa julkistetaan elokuussa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Tuusulassa.

Vuodesta 2001 järjestetyssä kilpailussa on palkittu kaupunginosia eri puolilta Suomea. Keski-Pohjanmaalle kunniaa ei ole vielä tässä kisassa tullut.

Viime vuonna Vuoden kaupunginosana palkittiin yhteisöllinen espoolainen Kauklahden kaupunginosa, jossa etenkin paikalliset yrittäjät ovat luoneet uutta yhteisöllisyyttä. Vuonna 2017 voiton vei aktiivinen ja alati kehittyvä Helsingin Vuosaari, jossa asukkaiden, eri toimijoiden ja kaupungin monipuolinen yhteistyö on kantanut hedelmää jo vuosia. Vuonna 2016 palkitun merihenkisen Porin Reposaaren nostivat kaupunginosien kärkeen yhteishenki ja rakkaus kotiseutuun. Vuoden kaupunginosa 2015 Vantaan Hakunila on yhteisöllinen ja kulttuuritoiminnaltaan rikas kaupunginosa, jossa eri ryhmien välisiä ristiriitoja on soviteltu onnistuneesti yhteisin voimin.

Vuoden kaupunginosa -palkitut:

2018 Kauklahti, Espoo

2017 Vuosaari, Helsinki

2016 Reposaari, Pori

2015 Hakunila, Vantaa

2014 Pispala, Tampere

2013 Kakskerta, Turku

2012 Asevelikylä, Vaasa

2011 Häntälä, Somero

2010 Roihuvuori, Helsinki

2009 Tapanila, Helsinki

2008 Anttilanmäki, Lahti

2007 Nakertaja-Hetteenmäki, Kajaani

2006 Kontula, Helsinki

2005 Hupisaaret, Oulu

2004 Kypärämäki-Köhniö, Jyväskylä

2003 Kommila, Varkaus

2002 Käpylä, Helsinki

2001 Port Arthur, Turku