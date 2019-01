Lukijan mielipide: Metsänomistajalle pari euroa lisää, niin rupeaa ilmastokinastelu "pärköämään"



Metsänomistajalle hyvästä metsänhoidosta pari euroa lisää kuituhintaan, niin rupeaa ilmastokinastelu ”pärköämään”. Järviseutulainen metsäinsinööri sanoi muutama vuosi sitten lehtijutussa, että kuituhintaan pari euroa lisää, niin jo rupeaa puukauppa ”pärköämään”. No, hinnat nousivat viime vuonna ja metsänomistajat ovat sen jälkeen tarjonneet puutaan kaupaksi ennätysmääriä.

Voisiko uutta hinnankorotusta tai tukea tarjota niille metsänomistajille, jotka sitoutuvat hoitamaan metsiään optimaalisella tavalla pidemmällä kiertoajalla? Luonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan tavoitteet huomioiva metsänomistaja saisi siis puustaan paremman hinnan.

Suomen metsistä on hävinnyt jo yli sata lajia ja tuhatkunta uhkaa hävitä. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen muistutti marraskuussa, että Suomi on sitoutunut pysäyttämään monimuotoisuuden vähenemisen vuoteen 2020 mennessä. Sipilän hallitus on jo tunnustanut, ettei siihen päästä.

Karu totuus on, että Suomen metsissä avohakkuu on yleensä liiketaloudellisesti kannattavinta. Siksi tutkijoiden tulisi tehdä kannattavuuslaskelmat kompensoinnista pidempään kiertoaikaan sitoutuneelle metsänomistajalle, joka jättää loppuhakkuussa puuta kasvamaan tietyn määrän hehtaarille. Käytännössä korjuutyötä tekevän koneenkuljettajan vastuu korostuisi entisestään: kuinka jättää puuryhmiä kasvamaan niin, etteivät ne kaadu ensimmäisessä myrskyssä?

Olen sitä mieltä, ettei vain metsänomistajia tule laittaa monimuotoisuuden tai hiilensidonnan maksajiksi, vaan vastuu kuuluu kaikille. Voisiko esimerkiksi metsänomistajien Metsänhoitoyhdistys Keskipohja saada tukea kestävämmän metsänhoidon kokeiluun Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla? Ilmastokinastelu hiilinieluineen on nyt niin takkuisessa kimpussa, että sen purkaminen vaatii uusia avauksia, kuten tukien selvittämisen vastuullisille metsänomistajille.