Ullavalainen Virva Puumala valittu Mirjam Helin -laulukilpailuuun - mukana neljä suomalaista



Ullavalainen Virva Puumala on valittu kansainväliseen Mirjam Helin -laulukilpailuun. Puumala voitti jo aiemmin tammikuussa Lappeenrannan laulukilpailut.

Kansainväliseen Mirjam Helin -laulukilpailuun on valittu 62 laulajaa 475 kansainvälisen hakijan joukosta. Kilpailijat edustavat 22 eri kansallisuutta. Eniten kilpailijoissa on eteläkorealaisia (20), yhdysvaltalaisia (6) ja venäläisiä (5). Suomalaisia kilpailuun valittiin neljä: Jussi Juola, Aurora Marthens, Virva Puumala ja Henri Tikkanen.

– Hakijoiden taso oli erinomainen. Huomattavaa on myös se, että korkeatasoisten laulajien rintama on selkeästi laajempi kuin 5-10 vuotta sitten. Hakijoissa kuvastuu, kuinka kiinnostus oopperaan ja länsimaiseen taidemusiikkiin on levinnyt uusille alueille, ja miten nopeasti he ovat omaksuneet tämän taiteenlajin, kilpailun pääsihteeri Marja-Leena Pétas-Arjava toteaa.

Esikarsintaraadissa olivat oopperalaulaja Soile Isokoski ja Helin-kilpailun tuomariston puheenjohtaja Jorma Silvasti. Kilpailuun saivat hakea vuonna 1987 tai sen jälkeen syntyneet miehet ja vuonna 1989 tai sen jälkeen syntyneet naiset kansallisuudesta riippumatta. Hakuaika päättyi 31.12.2018.

Mirjam Helin -kilpailu järjestetään 20.–29.toukokuuta 2019 Musiikkitalossa Helsingissä. Alkukilpailu on 20.–23. ja välikilpailu 25.–26.5. Loppukilpailussa 29.5. finalistit esiintyvät Radion Sinfoniaorkesterin kanssa Hannu Linnun johdolla. Samaa kokoonpanoa kuullaan Voittajien konsertissa Oulussa Madetojan salissa 31.5. Kilpailua voi seurata kattavasti Ylen kanavilla. Lippuja voi ostaa Ticketmasterin kanavista sekä Musiikkitalon lipunmyyntipisteestä 5. helmikuuta alkaen.

Mirjam Helin -kilpailun hakijamäärä nousi edellisestä vuoden 2014 kilpailusta 46 %. Pääsihteeri Pétas-Arjava arvioi huiman kasvun selitykseksi sen, että kilpailun maine on kasvanut maailmalla; arvovaltainen tuomaristo, vaativa, mutta samalla paljon vapauksia antava ohjelmisto ja korkeat palkinnot kiinnostavat.

Yksinomaan laulajista koostuvassa tuomaristossa on vaikuttava joukko laulumaailman tähtiä: Olaf Bär, Ben Heppner, Vesselina Kasarova, François Le Roux, Waltraud Meier, Deborah Polaski, Kiri Te Kanawa ja Jorma Silvasti (pj). Monille kilpailijoille arvostetun laulajaesikuvan palaute esityksistä on pääomaa jatkoa ajatellen.

Palkintosumma on yhteensä 173 000 euroa. Neljä parasta miestä ja neljä parasta naista palkitaan. Ensimmäinen palkinto molemmissa sarjoissa on 30 000 euroa, toinen palkinto 20 000 euroa, kolmas palkinto 15 000 euroa ja neljäs palkinto 10 000 euroa.

Mirjam Helin -kilpailu on yksi maailman merkittävimpiä laulukilpailuja, ja se on tarkoitettu nuorten laulajien kansainväliselle parhaimmistolle. Professori, laulaja ja laulupedagogi Mirjam Helinin (1911–2006) perustaman kilpailun tavoitteena on löytää lahjakkaimmat nuoret laulajat ja luoda vahva noste heidän kansainväliselle uralleen. Moni Helin-kilpailussa menestynyt tekee näyttävää uraa laulumaailman huipulla – heistä mainittakoon René Pape, Elīna Garanča ja Nadine Sierra.

Vuoden 2014 kilpailussa ensimmäisen palkinnon naisten sarjassa sai ukrainalainen sopraano Kateryna Kasper ja miesten sarjassa eteläkorealainen tenori Beomjin Kim. Suomen Kulttuurirahasto on järjestänyt Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun viiden vuoden välein vuodesta 1984.