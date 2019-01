Sergei Eremenko SJK:n paitaan - pietarsaarelaiskasvatti tekee paluun Suomeen



SJK lainaa keskikenttäpelaaja ja Pietarsaaren Jaron kasvatin Sergei Eremenkon täksi kaudeksi Spartaks Jurmalasta. 20 vuotta juuri täyttänyt Sergei on SJK:n päävalmentajana olevan Alexei Eremenkon nuorin poika ja aiemmin SJK:ta kaudella 2016 edustaneen ja peliuransa jo lopettaneen Alexei Eremenko juniorin pikkuveli. Keskimmäinen veljeksistä, Roman Eremenko, pelaa ammatikseen Venäjän pääsarjassa. Valmentajaisä tuntee tietenkin uuden pelimiehensä läpikotaisin.

- Sergei on saanut uralleen hyvän koulutuksen. Tietenkin hän aloitti pelaamisen jo nuorena Jarossa, mutta sitten hän meni Baseliin, missä hän oppi todella paljon tasokkaassa junioriakatemiassa. Moskovan Spartakissa hän oli vuoden ja se on todella kova koulu ja ympäristö. Kun hän sitten palasi Jurmalaan, hän ajatteli, että ehkä on parempi tulla nyt tänne. Hän on erittäin motivoitunut osoittamaan tasonsa ja kehittymään entisestään, sanoo SJK:n päävalmentaja Alexei Eremenko seuran kotisivuilla

- Mielestäni hän ei ole enää nuori pelaaja, vaan hän on kasvanut ja kokenut enemmän. Hänellä on uralleen omat tavoitteensa, mutta täällä hän on auttamassa joukkuetta saavuttamaan meidän tavoitteemme, jatkaa Alexei Eremenko.

- Totta kai me kaikki ymmärrämme, että se on hieman kyseenalaista, että oma isä on päävalmentajana, mutta jo Jarossa, jossa hän oli vasta 15–16-vuotias ja hän harjoitteli edustusjoukkueessa, voin vakuuttaa, että kukaan ei voi tulla sanomaan, että hän pelasi siellä vain minun takiani. Hän sai taatusti enemmän kritiikkiä osakseen kuin muut pelaajat. Hän ansaitsi kaiken omalla työllään, vakuuttaa Alexei Eremenko.

- Minä tunnen hänet tietenkin pelaajana, hän tietää mitä minä haluan häneltä ja hän tuntee minun systeemini. Mutta kun me treenaamme, tai pelaamme, hän ei ole minun poikani, vaan hän on yksi pelaajistani. Tunnen hänet hyvin pelaajana ja tiedän miten hänestä saa parhaan irti, mikä taas hyödyttää joukkuetta, sanoo Alexei Eremenko.