Pohjalaiskunnat vaativat kantatien nostamista valtatieksi - esitys jätettiin Anne Bernerille Ylivieskassa



Kantatie 86/63:n varrella olevat kunnat ovat yhdessä useiden alueen yritysten kanssa esittäneet Ylivieskassa vierailleelle liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille kantatien luokituksen nostamista valtatieksi. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto. Muuta paikkakunnat aloitteessa ovat Oulaisten kaupunki, Sievin kunta, Toholammin kunta, Kaustisen kunta, Kruunupyyn kunta, Evijärven kunta ja Kauhavan kaupunki.

Esityksen tekijöiden mukaan liikennemäärät kantatiellä 86/63 ovat nousseet ja kantatie on erityisesti elinkeinoelämän ja ns. raskaan liikenteen käytössä. Kuntien yhteinen näkemys on, että tien nykyinen kunto ja kunnossapito eivät vastaa tämän hetken kapasiteettia ja yrityselämän käyttötarvetta. Kantatien varrella on myös vakavia turvallisuusriskejä, jotka tulee välittömästi poistaa. Erityinen huoli turvallisuudesta on välillä Kaustinen – Evijärvi, jossa Kruunupyyn kunnan kohdalla tie on samassa kunnossa, kuin 25 vuotta sitten, kun silloinen seututie muutettiin kantatie 63:ksi.

Elinkeinoelämän edustajat toteavat kannanotossaan, että kantateiden 63 ja 86 muodostama tieyhteys on näiden teiden vaikutusalueella toimivalle elinkeinoelämälle tärkein väylä Oulun ja Tampereen suuntiin. Kauhava–Liminka -väli on nopein reitti Oulusta Seinäjoen kautta Tampereelle. Yritysten kuljetukset ovat riippuvaisia tästä tieyhteydestä.