Hannu Björkbackan sunnuntaipakina: Koulun piha oli viidakko



Someen levisi kuva amerikkalaisteineistä, jotka virnuilivat vanhalle sotaveteraanille, alkuperäiskansan edustajalle. Oliko kyse alaikäisten huonosta käytöksestä? Vai oliko se esimerkki etuoikeutettujen ylemmyydentunnosta? Tapaus vaikuttaa joukossa tiivistyneeltä tyhmyydeltä ja vähemmistön ajattelemattomalta kiusaamiselta. Pojilla oli päässä Trumpin kampanjalakit: ”Tee Amerikka suureksi jälleen”.

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Trump on näyttänyt esimerkkiä, ettei toisten kunnioittamisella ole väliä. Presidentti on haukkunut vastustajaansa Pocahontakseksi ja puheillaan Wounded Kneestä osoittanut, että Suomessakin tiedetään enemmän Amerikan historiasta.

Koulun piha oli viidakko. Siellä noudatettiin viidakon lakeja. Niitä ei ollut. Selvisin pienin naarmuin. Neil Youngin laulu soittaa silti kelloja: ”The punches came fast and hard/Lying on my back in the schoolyard.”

Olin harmiton. Säästyin pahimmalta kiusaamiselta, kun heittäydyin avuttomaksi. Sitä strategiaa käytän menestyksellisesti nykyisinkin. Kiusaajilla oli vierellä siipeilijä. Pikku ”capo” varmisti pomon selustan. Varomaton hymy riitti silmätikuksi joutumiseen. Mutta koulussa oli jotain pelottavampaa kuin ilkeät koulukaverit.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koulun johtajan raivonpurkauksista liikkui kauhutarinoita. Veljeni tiesi reksin nostaneen erään pojan kurkusta seinälle. Minä pääsin vähemmällä, kun hän opetti meitä vain poikkeustapauksessa. Muistan kyynelten tahraaman musteen leviämisen kaunokirjoitusvihkoon. Moittiessaan opettaja kuristi niskasta. Lauantaina, kun koulun kirjasto eli lainasto avautui, sama mies vihelteli hyväntuulisena. Hän opetti minullekin, ettei kirjaa pidä panna pöydälle avoimena niin, että selän sidos rasittuu.

Johtajaopen rouva oli luokanvalvoja. Lämmin ja äidillinenkin, kun sille päälle sattui. Silti hän saattoi vihoissaan heittää tarkastetut ainekirjoitukset luokan eteen lattialle. Auktoriteettien kontrolloimaton käytös nujersi lapsen varmemmin kuin sattumanvarainen kiusaaminen. Korkeampaa valitusastetta ei ollut.

Vielä ammatilliseen oppilaitokseen siirryttyäni löysin vallastaan juopuneen rehtorin, joka puhutteli naisopiskelijoita alentuvasti ja levitti tunkkaisia asenteita katederilta. Rehtorin ”hauska” esimerkki intiaanien nimenantotavoista oli Kävelevä Paskahuusin Kansi. Trump ennen Trumpia.

Hallitus ja oppositiokin murentavat auktoriteettiuskoa. Yksilöiden rikoksista leimataan kaikki maahanmuuttajat. Kouluaikoinakin kollektiivinen rankaisu tuntui epäoikeudenmukaisimmalta. Työnantajat ja ammattiyhdistysliike ovat löytäneet toisensa ilmastonmuutoksen vähättelyssä. Eihän pienellä Suomella ole vaikutusta! Sama tunnettiin aiemmin periaatteena jokuhan-sen-kumminkin-raiskaa.

Kiusaaminen ja ajattelemattomuus opitaan isommilta. Jokainen silti päättää kohdaltaan, seuraako auktoriteettia tai laumaa tyhmyyksiin. Vastuuta ei saa väistää muiden selän taakse.

Itsekin syyllistyin kiusaamiseen, kun isommat pojat olivat näyttäneet helpot kohteet. Nimittelin ja selvisin nipin napin pakoon. Ehkä kiusattu ei pitänyt minua kiinnijuoksemisen arvoisena.

Anteeksi, Olavi. Minun olisi pitänyt olla parempi koulutoveri. Ja kiitos, Erik, että viimein kyllästyit piposi viemiseen ja juoksit perääni, tartuit kiinni ja heitit minut ojaan. Sen opetuksen jälkeen en ole kiusannut enää ketään.

Kirjoittaja on päivätyöt pankissa päättänyt paljasjalkainen kokkolalainen, joka keskittyy nykyisin enimmäkseen ensirakkauteensa eli elokuvaan.