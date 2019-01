Miksi pikamuoti on niin koukuttavaa? Apulaisprofessori vastaa



Suurten vaatekauppaketjujen mallistot vaihtuvat nopeasti, ja uutuuksia pyritään myymään halvalla mahdollisimman suurelle kuluttajaryhmälle. Tätä niin sanottua pikamuotia pidetään yhtenä syynä vaateteollisuuden ympäristökuormaan.

Miksi pikamuoti koukuttaa, muotoilun ja muodin apulaisprofessori Kirsi Niinimäki Aalto-yliopistosta?

– Ostamiseen liittyy tunnetason tyydytys. Tutkimuksissa on huomattu, että "innostus" eli tunnepiikki on korkeimmillaan juuri ennen ostamista. Jotkut jäävät tähän piikkiin koukkuun. Muodin ostaminen on myös ajankulua ja jopa trendien ja uusien ideoiden "metsästystä" (fashion hunt) joillekin kuluttajille.

Mihin pikamuodin taloudellinen menestys perustuu?

– Massatuotantoon, halpoihin tuotantokuluihin, valtavaan myyntimäärään ja siten valtavaan kulutukseen. Nopeasti vaihtuvien trendien takia uusia vaatteita tuodaan jopa joka toinen viikko myymälöihin. Vaatteen laatu on keskitasoista tai heikkoa ja käyttöikä lyhyt. Vaate heitetään nopeasti pois ja ostetaan tilalle uutta.

– Eli voitto perustuu valtavaan myytyyn määrään, kuluttajien impulssiostamiseen ja heikkoon harkintaan.

Ketkä kuluttavat eniten halpavaatteita?

– Eniten nuoret, omaa identiteettiään hakevat ja eri tyylejä kokeilevat nuoret aikuiset. Kaikkien ikäryhmien vaatteidenkulutus on kyllä lisääntynyt.

Voisiko pikamuotivaatteita kierrättää tai tuunata?

– Toki kierrätys ja tuunaus ovat hyviä asioita, jos ne pidentävät vaatteen käyttöikää. Materiaalin heikko laatu saattaa kuitenkin estää tämän.