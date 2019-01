Pääkirjoitus: Lottovoitto on unelmia ja rahaa



Loton ennätyspotti on saanut pelaajat liikkeelle eikä toisaalta ihme. Viisitoista miljoonaa euroa on valtava summa rahaa ja miljoonajahdissa ovat nekin, jotka eivät normaalisti veikkaa.

Suomalaiset ovat lottokansaa ja suuret potit saavat väen liikkeelle joko "kivijalkakaupoissa" tai netissä. Nettipelaaminen on vielä vähemmistössä, mutta sen osuus kasvaa koko ajan. Harvemmin pelaavat käyvät ostamassa paikan päällä muutaman rivin jättipottia tavoitellessaan, kertoo Kokkolan Torikadun yrittäjä Keskipohjanmaassa.

Nyt ennätyspotin metsästys on jatkunut ennätyksellisen kauan. Peräti 13 viikkoa on kulunut ilman, että kukaan on saanut seitsemän oikein.

Ruokolahtelainen nettipelaaja voitti historian suurimman voiton viime vuonna. Keskipohjanmaan levikkialueelle kaikkien aikojen suurimpia lottovoittoja ei ole tullut. Lottoarvonnan historian aikana pääpottiin oikeuttavat numerot ovat löytyneet tältä alueelta 148 kertaa. Lukumäärällisesti eniten isoja voittoja on tullut Kokkolaan ja Pietarsaareen. Kaikki miljonäärit eivät asu kanta-Kokkolassa vaan osa niistä on mennyt liitoskuntiin.

Suomalaiset lottomiljonäärit eivät ole kovia hehkuttamaan voittojaan ja moni jatkaa niin sanottua normaalia elämää töissä käyden. Veikkauksen tekemä selvitys lottovoittajien keskuudessa vahvistaa, että suomalainen voittaja ei leveile vaan asia pidetään pienen piirin tiedossa.

Lottoaminen on monelle vuosien vanha tapa, mutta sen lisäksi miljoonapotti saa ihmiset unelmoimaan uudesta elämästä, autosta, kodista, pitkistä lomista, eläkkeelle jäämisestä. Veikkauksen selvityksen mukaan lottovoittajat maksavat velkojaan, sijoittavat ja antavat rahaa myös hyväntekeväisyyteen tai läheisilleen.

Se on selvää, että voittajapaikkakunnalla alkaa valtava kuhina sen jälkeen, kun tieto päävoitosta selviää. Siitäkin on kokemusta, että voittaja ei ole koskaan ilmoittautunut.