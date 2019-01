Pääkirjoitus: Urheilun huippuhetket vaativat hyviä olosuhteita – Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa juhlittiin onnistumisia



Urheilun juhlaa vietettiin jälleen lauantaina, kun Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa nostettiin esiin viime vuoden huippuhetkiä ja keskipohjalaista urheilumenestystä. Palkintoja jaettiin isolle joukolle urheiluväkeä hyvin monenlaisissa sarjoissa.

Juhlinnan hetkellä on syytäkin muistaa kimmeltävät onnistumiset ja nauttia palkinnoista. Jokainen urheilua vakavissaan harjoitteleva ja huipulle tähtäävä tietää, että huippuhetket ja glamouri ovat äärimmäisen pieni osa urheilijan, valmentajan tai muiden taustajoukkojen elämää.

Kuntapäättäjille, yritysjohdolle, seurajohdolle ja muille liikuntarakentamisesta kiinnostuneille järjestettiin ennen urheilugaalaa miniseminaari, jossa nimensä mukaisesti oli kysymys liikuntapaikkarakentamisesta. On selvää, että hyvät tulokset edellyttävät laadukkaita fasiliteetteja. Pelkät seinistä tai teknisistä asioista muodostuvat olosuhteet eivät riitä, mutta ei niitä sovi vähätelläkään. Onnistuminen on monien asioiden summa.

Keski-Pohjanmaalla on potentiaalisia menestyjiä. Se nähtiin lauantaina ja tiedetään muutenkin. Yksi esimerkki on Kokkolan Pallo-Veikkojen nousu jalkapallon Veikkausliigaan, mutta hyvää jälkeä tehdään muissakin lajeissa ja sitä on syytä arvostaa.

Kokkolassakin keskustellaan urheiluolosuhteista ja tietysti rahasta. Valtaosa isoista hankkeista Suomessa tehdään kuntien omana rakentamisena. Seinäjoella jalkapallostadion rakennettiin yksityisellä rahalla, "koska muuten stadionia ei olisi ikinä tällä aikataululla tullut", kuvailee SJK Seinäjoen puheenjohtaja lauantain Keskipohjanmaassa. Suomessa on yksityisiä rahoittajia, jotka haluavat tukea ja mahdollistaa suosikkilajin tai joukkueen menestyksen.

Kokkolassa Keskuskenttä on rakennettava liigan vaatimukset täyttäväksi. Katsomotilojen lisäksi tarvitaan muun muassa valaistus.

Nyt ollaan viemässä eteenpäin myös Keskuspuiston hanketta, joka on sekä kallis että valtavasti mahdollisuuksia tarjoava kokonaisuus: muun muassa jalkapallostadion, sisäurheiluhallin sisältävä urheiluareena, jäähallin ja uimahallin laajennukset.

Halvimmillaankin puhutaan kymmenistä miljoonista euroista. Kun tähän yhdistää kaupungin talouspaineet, on hankkeella varmasti vastustajiakin. Aktiivinen kehittäminen on usein tulevaisuuteen vievä vaihtoehto.