Sanomalehtiviikon lukijan mielipide: Collins ei pilannutkaan Genesistä?



Sanomalehtiviikko: Tutustuin kesän lopulla bändiin nimeltä Genesis, kun kuulin, että Pelle Miljoona Oy:n Moottoritie on Kuuma -kappale olisi plagioitu Genesiksen Dancing With The Moonlit Knight -kappaleesta.

Olin kuullut Genesiksestä aikaisemminkin ja tiesin, että Phil Collins oli bändin laulaja. Tämä oli se syy, miksi Genesis ei minua aiemmin kiinnostanutkaan, koska inhosin Collinsin ääntä.

Mutta kun kuulin, että bändin alkuperäinen laulaja on herra nimeltä Peter Gabriel, ja kuunneltuani Selling England By The Pound - albumin kappaleita, yhtye alkoikin kiinnostaa minua.

Aika äkkiä minusta tuli Gabriel-aikakauden (1967-1975) fani ja haalin kaikki levyt, joissa hän oli laulusolistina. Ajattelin silloin, että bändin “Collins-levyihin” en sitten vahingossakaan koske, koska elin siinä uskossa, että se oli hänen vikansa, että yhtyeen musiikkityyli muuttui kokoajan popimpaan suuntaan.

Sitten kerran hetken mielijohteesta päädyin kuuntelemaan Wind And Wuthering - albumia. Sen aloituskappale Eleventh Earl Of Mar iski minuun jostain syystä, ja huomasin samalla, että Phil Collins osaa laulaa.

Tämän jälkeen olen tutustunut myös A Trick Of The Tail ja ...And Then There Were Three… - albumeihin ja tykkään myös niistä paljon. ...And Then There Were Three… - levyn jälkeen bändin musiikillinen ilmaisu alkoi valitettavasti muuttua progerockista popimpaan suuntaan, ja Duke - albumia kuunnellessani herää kysymys, että miten tähän on päädytty?

Collinsin syytä se ei ilmeisesti ole, koska bändin haastatteluja katsellessani olen huomannut, että Collins oli se, joka olisi halunnut bändin pysyvän progerockissa. Polttava kysymys on, että kenenkäs syy se sitten on?

