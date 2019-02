Vietnamin sota kiinnostaa yhä matkailijoita - Saigonissa sotahistoria vie turistin maan alle

Next

Ho Chi Minh City on 13 miljoonan ihmisen suurkaupunki, joka tunnettiin ennen Saigon-nimellä.

Nuori mies nostaa M16-rynnäkkökiväärin poskelleen ja täräyttää laukauksen kohti ihmisen muotoista pahvimaalia. Pahviukko tärähtää, kun siihen osuu.

Ho Chi Minhin eli entisen Saigonin luoteispuolella sijaitsevassa Cu Chissä turistit pääsevät ampumaan Vietnamin sodassa käytössä olleilla kivääreillä. Valittavana on jenkkiarmeijan M16-rynnäkkökiväärin lisäksi muun muassa vastapuolen AK-47.

Laskeudun savimaasta tehtyjä portaita tunnelin pohjalle. Pimeä käytävä on reilun metrin korkea ja 80 senttiä leveä. Vaikka matkaa on vain parikymmentä metriä, olen helpottunut kun näen sananmukaisesti valoa tunnelin päässä.

Cu Chissä turistit pääsevät kokeilemaan, millaista oli Vietkongin sissien elämä maan alla.

Todellisuudessa sissit sulloutuivat paljon ahtaampiin käytäviin. Turistitunneleita on levennetty, jotta vierailijat eivät jäisi jumiin.

Sissit käyttivät tunneleita piilopaikkoina ja huoltoreitteinä. Maan alla oli myös asevarastoja ja jopa sairaaloita. Pisimmillään tunneleita pitkin pystyi kulkemaan 250 kilometriä Saigonista Kambodžan rajalle.

Cu Chissä turisteille esitellään, kuinka pohjoisvietnamilaiset onnistuivat kotikutoisin konstein estämään sen ajan parasta sotateknologiaa käyttävän jenkkiarmeijan etenemisen. Vaikka amerikkalaiset kylvivät tonneittain pommeja ja myrkkyjä tunnelialueelle, pohjoisvietnamilaisia ei nujerrettu. Tunneleista tuli sissien sitkeyden ja oveluuden symboli.

Maanalaisissa keittiöissä valmistettiin ruokaa ainoastaan auringon noustessa, jolloin piipusta tuleva savu sekoittui viidakosta nousevaan aamu-usvaan. Kun amerikkalaiset panivat vainukoirat etsimään tunneleiden aukkoja, sissit harhauttivat koiria hieromalla itseensä ja ympäristöön Yhdysvaltojen armeijan hajusaippuaa.

Viidakkoon viriteltiin myös alkeellisia, mutta tehokkaita ansakuoppia, joiden piikkeihin amerikkalaiset putosivat.

”Jos kuolen Vietnamissa, jättäkää haudassa takapuoleni näkyviin. Olisin kerrankin hyödyllinen – minua voi käyttää pyörätelineenä.” Ronski lause on kaiverrettu amerikkalaisen sotilaan Zippo-sytyttimeen.

Jenkkisotilaat kaiversivat sytyttimiinsä mietelauseita, jotka ovat usein synkkiä ja suorastaan sodan vastaisia: ”Liian nuori äänestämään, tarpeeksi vanha kuolemaan”.

Zippoja ja muuta sotaan liittyvää rekvisiittaa kaupataan matkamuistoiksi lähes joka kadunkulmassa. Saigonissa on myös suuri markkinahalli, joka on erikoistunut pelkästään armeijatavaraan. Osa on selvästi uustuotantoa, tavaroiden ei edes väitetä kuuluneen amerikkalaisille.

Zippojakin tuntuu riittävän yllättävän paljon, vaikka sodan päättymisestä on jo yli 40 vuotta. Taitava myyjä osaa kääntää aiheellisen epäilyn hyväkseen. ”Aidot” jenkkisotilailta peräisin olevat Zippot maksavat 25 dollaria, täsmälleen samannäköiset, myyjän kopioiksi tunnustamat sytyttimet maksavat viisi dollaria.

Moni turisti maksaa mieluummin 25 dollaria siitä illuusiosta, että saa haltuunsa sodan läpi käyneen sytyttimen.

Saigonin keskustan sotamuistojen museo esittelee etupäässä amerikkalaisten siviiliväestöön kohdistamia julmuuksia. Esillä on myös näytteitä kansainvälisestä solidaarisuudesta Vietnamille sodan aikana.

Mukaan on päässyt kuvia myös suomalaisista Vietnamin sodan vastaisista mielenosoituksista.

Valomainos ”Five´o´clock follies” – eli kello viiden höpsötykset – hotelli Rexin katolla muistuttaa siitä, että hotellin terassibaarissa pidettiin Yhdysvaltain armeijan päivittäiset tiedotustilaisuudet lehdistölle.

Joka iltapäivä kello viisi toimittajat kutsuttiin kattoterassille kuulemaan vahvasti kaunisteltuja uutisia sodan suotuisasta etenemisestä ja kohta häämöttävästä Pohjois-Vietnamin luhistumisesta.

Jenkkiupseerien suosiossa ollut Rex on toinen sodan aikana ikoniseen maineeseen nousseista Saigonin hotelleista. Kansainvälinen lehdistö majoittui Rexiä vastapäätä sijaitsevaan Caravelle-hotelliin. 1959 avattu Caravelle oli tuohon aikaan kaupungin modernein hotelli ja korkein rakennus.

Caravellen yhdeksännen kerroksen kattobaarista pystyi sodan loppuvaiheessa seuraamaan, kuinka Pohjois-Vietnamin armeija pommitti Saigonin lentokenttää ja vyöryi yhä lähemmäksi keskustaa. Päivän uutisraportti syntyi kätevästi ilman, että tarvitsi poistua hotellista.

Sekä Rexin että Caravellen kattobaareissa voi edelleen nauttia drinkkejä ja ihailla alla levittäytyvää kaupunkia. Terassit ovat auki myös muille kuin hotellivieraille.

Caravellen baarin aulassa on valokuvia kuuluisista sotakirjeenvaihtajista.