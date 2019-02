Valon puute vaivaa kasveja vielä hetken - tässä vinkit miten saat kasvit elämään talvikuukaudetkin

Tammikuussa viherkasveja rasittavat valonpuute ja kuiva huoneilma. Liian vähän valoa saava kasvi alkaa talvella helposti kellastua ja tiputella lehtiään. Silloin moni tekee sen virheen, että alkaa kastella kasvia liikaa. Kellastunutta kasvia ei kuitekaan saa kastelemalla vihreäksi.

Miten kodin viherkasveja kannattaisi talvikuukausina hoitaa?

Kysyimme tärkeimmät hoito-ohjeet Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhurilta Tuomas Kauppilalta ja Oulun Viherpalvelun yrittäjältä, puutarhuri Karin Myllyojalta.

Vähennä kastelua

Talvilevossa kasvi ei käytä niin pajon vettä kuin kasvukaudella. Päinvastoin liika kastelu voi johtaa siihen, että lepovaiheessa oleva kasvi kuolee.

Hyvä nyrkkisääntö viherkasvien kasteluun on, että mitä pimeämpää, sitä vähemmän vettä. Mullan on annettava kuivahtaa kasteluiden välillä. Tämä on hyvä muistaa myös siksi, että kukkakärpäset lisääntyvät helpommin, jos pintamulta on koko ajan kosteaa.

Ruukuksi kannattaa valita altakasteluruukku, jossa vesi valuu erilliseen säiliöön. Saviruukkuun istutetut kasvit tarvitsevat tiheämpää kastelua.

Maltillisen kastelun lisäksi on hyvä muistaa, että talvikaudella kasvia ei tarvitse lannoittaa eikä multia vaihtaa. Niiden aika on vasta kevättalvella, kun valon määrä lisääntyy.

Vaikka liikakastelu on huonekasveille haitallista, kasveja kannattaa kuitenkin sumuttaa tiheästi. Moni tutuista kodin viherkasveista on lähtöisin trooppisista oloista, ja kuiva ja lämmin huoneilma saa helposti niiden lehtien reunat ruskettumaan.

Anna lisävaloa

Kaikkein tärkeintä on huolehtia talvikuukausina viherkasvien valon saannista. Jos kasvi kellastuu ja alkaa tiputella lehtiään, se saa todennäköisesti liian vähän valoa. Sijoita viherkasvit päivänvaloon mahdollisimman valoisalle paikalle.

Avaa verhot ja sälekaihtimet. Jos kasvit jäävät päivän ajaksi verhojen taakse, ne eivät voi hyödyntää edes vähäisintä ulkoa tulevaa valoa. Kasvin olisi hyvä saada valoa vähintään kahdeksan tunnin ajan, mielellään jopa kaksitoista tuntia.

Kasvit hyötyvät lisävalosta. Paremman puutteessa lisävaloksi käy tavallinen loisteputkivalo, mutta myytävänä on erityisesti kasvien valaisuun tarkoitettuja kasvivaloja.

Led-kasvivalot eivät kuumene, joten ne voi asettaa lähelle kasvia. Muista asettaa kasvi niin, että se saa valoa tasaisesti joka puolelta.

Pidä kasvivaloa päällä esimerkiksi aamukuudesta iltakuuteen. Kasvi tarvitsee myös pimeän lepoajan.

Kiiltävälehtisten kasvien valonsaantia parantaa myös se, että lehtien pinnalla ei ole pölyä. Poista pölyt kostealla sienellä pyyhkimällä tai suihkuttamalla lehdet säännöllisesti.

Siirrä viileään

Jos mahdollista, kasvit kannattaa sijoittaa viileämpään paikkaan talvikuukausiksi, kun valon määrä on vähäinen. Normaalia huonelämpötilaa viileämmät viherhuoneet tai vanhojen talojen lasitetut verannat ovat kasvien talvehtimiseen hyviä paikkoja.

Parhaiten talvioloja ja vähäistä valoa kestävät tutuista viherkasveista esimerkiksi palmuvehka ja anopinkieli sekä isommista kasveista kentiapalmu.