Peikonlehti - miksi siitä tuli trendikäs viherkasvi?



Huonekasvit ovat nousseet uudestaan trendikkäiksi sisustuselementeiksi. Mistä se johtuu, vihersisustaja Merja Kurki?

– Huonekasveilla on aina sisustettu koteja, yrityksiä ja julkisia tiloja, mutta viime aikoina kiinnostus vihersisustamiseen on tosiaan kasvanut. Sisustukseen halutaan huonekalujen ja muiden somistustavaroiden lisäksi tuoda vehreyttä.

– Viherkasvit ovat osa sisustusta erilaisilla lehtimuodoilla, mutta tutkimusten mukaan ne myös puhdistavat huoneilmaa ja voivat rentouttaa ja elvyttää tunnetiloja. Myös ruukkujen koon, materiaalin ja värin avulla voidaan vahvistaa tilan sisustuksellista ilmettä.

Mitkä kasvit nyt kiinnostavat?

– Ilmaa puhdistavat ja allergiavapaat viherkasvit kiinnostavat erityisesti. Lisäksi kiinnostavat sellaiset viherkasvit, jotka ovat olleet esillä sisustuslehdissä tai -ohjelmissa.

– Ihmiset ovat hyvin tietoisia trendeistä. Myös helppohoitoiset kasvit kiinnostavat, sillä kaikilla ei ole aikaa hoitaa ja ylläpitää enemmän hoitoa vaativia viherkasveja.

Miksi peikonlehti on trendikäs?

– Peikonlehti on ollut jo muutaman vuoden suosittu ehkä lehtimuotonsa ansiosta. Sen pyöreät ja isot lehdet sopivat selkeydellään sisustukseen ja se on helppohoitoinen. Kasvutavaltaan se on melko tilaa vaativa, ja usein isoa peikonlehteä myydään valmiiksi tuettuna sammaltolppaan. Peikonlehden oksa sopii myös leikkovihreänä maljakkoon.

– Vanhat viherkasvit ovat nousseet suosioon näyttävyytensä, lehtimuotojensa ja helppohoitoisuutensa ansiosta. Muun muassa anopinkielet, kentiapalmut, kumipuut ja kultaköynnökset ovat hyviä kotien sisustuksessa.