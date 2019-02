Esittelyajossa Suzuki Vitara - hintaluokassaan hakee vertaista

Neliveto, automaatti ja moderni turvavarustelu 27 000 euron hinnalla on Suomen oloissa aika lyömätön yhdistelmä.

Komeakeulainen Vitara on mukava, tukeva ja suuntavakaa, vaikka ajettaisiin jääpinnalla. Maantiellä keskikulutus vaihtelee 7 litran molemmin puolin.

Mikä: Kompakti Vitara-maasturi on Suzukin suosituin malli Suomessa, viime vuonna niitä myytiin 813 kappaletta. Nykyistä mallia on tehty Unkarissa vuodesta 2014, ja se on uudistettu viime syksynä.

Millainen: Kokonaisuus on kohdallaan. Koeajoauton hintaan on mahdutettu AllGrip-neliveto, 6-pykäläinen automaattivaihteisto, moderni turbomoottori sekä nykyaikainen turvavarustelu.

Voimanlähde: Bensiinimoottori kantaa tyyppinimeä 112 Boosterjet, ja se on 1-litrainen. Pientä nimelliskokoa ei huomaa ajaessa mitenkään, niin iloisesti pata porisee kaasua painaessa. Tehoa on 82 kilowattia (112 hv) ja vääntöä 160 newtonmetriä. Saatavana on myös 1,4-litrainen turbomoottori.

Neliveto: AllGrip-järjestelmä toimii jäisillä ja polanteisilla talviteillä viiveittä, vaikka alla on kitkarenkaat. Perusmoodissa ajetaan Auto-tilassa, jolloin automatiikka kytkee lisäpidon päälle luistotilanteissa. Kiertokytkimen muut valintatilat ovat Snow (lumi), Sport sekä Lock-lukkoasento.

Helmi: Vakiotasoinen turvavarustelu on tähän auto- ja hintaluokkaan todella kattava: aktiivinen kaistavahti, kuolleen kulman ja risteävän liikenteen varoitusjärjestelmät, alamäkihidastin sekä ajonopeuteen mukautuva vakionopeussäädin. Törmäyksenestoavustimeen on lisätty jalankulkijoiden tunnistus.

Tasoitusta: Sisustuksen viimeistelyssä ja laadussa Vitara jää vielä jälkeen kilpailijoistaan. Mittaristoon on ahdettu paljon tietoa ahtaaseen tilaan. Etupenkit ovat mukavat ja lämpiävät tehokkaasti.

Hinnat ja tasot: Vitara on aina nelivetoinen ja maksaa halvimmillaan 23 991 euroa. Koeajoauton hinta metallivärillä on 27 200 euroa. Varustasot ovat GL ja GLX. GL-varustelun isoin miinus on parkkitutkien ja ajovalojen muistitoiminnon puuttuminen.

Mitä siitä ajattelin? Harkitse vakavasti!