Matkaseurana malariahyttynen? Kaukolentojen hyönteismyrkytyksiä ei kuitenkaan harkita Suomessa

Next

Lentokenttämalariaksi sanotaan hyttysten välityksellä saatua tartuntaa lentokentillä tai niiden läheisyydessä. Tautiin on sairastunut ihmisiä, jotka eivät ole käyneet malariamaissa.

Lentokenttämalariaksi sanotaan hyttysten välityksellä saatua tartuntaa lentokentillä tai niiden läheisyydessä. Tautiin on sairastunut ihmisiä, jotka eivät ole käyneet malariamaissa.

Lentokoneisiin päässeiden hyönteisten torjuntaa koskevat määräykset vaihtelevat huimasti eri maissa. Myrkytyksiä tehdään muun muassa malariaa ja zika-virusta levittävien hyttysten vuoksi.

Suomessa tautiriskistä johtuva lentokoneiden hyönteistorjunta ei ole rutiinitoimenpide. Kaukolentoja tekeviä koneita käsitellään hyönteismyrkyllä joissakin hyönteislevitteisten tautien riskimaissa, mutta Suomi ei edellytä tätä maahan tulevilta koneilta – oli lähtömaa mikä tahansa.

Finnair lentää tällä hetkellä kolmeen kohteeseen, joissa koneille tehdään hyönteisruiskutus sekä matkustamossa että ruumatilassa.

– Intian Delhissä ja Goassa suihkutus tehdään maahan saavuttaessa ja Portugalin Madeiralla lähdettäessä, yhtiön viestinnästä kerrotaan.

Varsinaista haastattelua ei Finnairilta järjestynyt.

Sekä Intiassa että Portugalissa hyönteistorjuntaa edellyttävät nimenomaan näiden maiden viranomaiset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Madeiralla varotoimen taustalla on ennen kaikkea denguekuume. Saarella oli tautiepidemia vuonna 2012, ja tuolloin denguekuumeeeseen sairastui myös suomalaisia.

Tuoreimmat tautitapaukset Madeiralla ovat vuodelta 2013. Edelleen jatkuvilla lentokoneiden käsittelymääräyksillä suojataan paitsi saaren asukkaita ja turisteja, myös matkailuimagoa.

Intiassa puolestaan esiintyy monia hyönteislevitteisiä tauteja malariasta zika-virukseen ja chikunguaan.

Jotkin maat edellyttävät hyönteismyrkytyksiä vain riskimaiksi katsomistaan maista saapuville koneille. Tietyissä maissa määräys koskee kaikkia ulkomaanlentoja.

Pahimmillaan maahan voisi syntyä paikallinen, tautiepidemioita aiheuttava hyttyskanta. Pienimuotoisesti näin on tapahtunut jopa niin pohjoisessa kuin Saksan Berliinissä 1990-luvulla.

Riskinä on lisäksi tauteja tehokkaasti levittävien hyttyslajien leviäminen maahan, jossa itse viruksia jo esiintyy. Lisäksi hyönteismyrkkyjä kestävät hyttyskannat voivat siirtyä tautien riivaamiin maihin.

Suorimpana osoituksena lentoliikenteen kautta levinneistä hyönteisistä pidetään niin sanottua lentokenttämalariaa. Siinä lentokentillä tai niiden läheisyydessä sairastuu ihmisiä, jotka eivät ole lähiaikoina matkustaneet malariamaihin.

Matkalaukkumalariassa on puolestaan kyse tautia kantavien hyttysten siirtymisestä matkatavaroiden mukana hyvinkin kauas lentokentistä.

Lisäksi maailmalla on esimerkkejä joistakin kiitoratamalaria-tapauksista. Näissä tartunta on tullut henkilölle, joka on tehnyt välilaskun malariamaahan, mutta ei ole poistunut siellä lentokoneesta.

Sen sijaan zika-viruksen tai esimerkiksi keltakuumeen leviämistä lentokoneissa hyttysten mukana ei ainakaan vielä ole pystytty osoittamaan.

Jokainen maa päättää myrkytysvaatimuksista itse, eikä niitä suoraan ohjata esimerkiksi kansainvälisestä ilmailujärjestöstä tai maailman terveysjärjestöstä (WHO).

– Jotkut saattavat ottaa (myrkytysmääräykset) käyttöön, vaikka riskit olisivat todella pieniä. Mutta varmaan se on varovaisuusperiaatteen mukaista, sanoo johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Hänen mukaansa ei ole näyttöä siitä, että lentokoneiden käsittely olisi kansanterveyden näkökulmasta kovin hyödyllistä.

– Todennäköisyys sille, että ruumassa tai matkustamossa olisi ensinnäkin hyttynen ja vielä sellainen, jolla on jokin virus mahassa, on hyvin pieni.

Tämän vuoksi erityisesti riski saada tartunta lentokoneessa on Sanen mukaan täysin teoreettinen. Myrkytyksillä pyritäänkin estämään viruksen tai sitä levittävien hyttyslajien pääsy maahan.

Itse tautivirusten leviämisen kannalta lentokoneen mukana matkaavat hyttyset ovat kuitenkin pieni riski verrattuna tautia kantaviin ihmisiin.