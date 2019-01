Tunnustus jatsahtaville tulisieluille: Jazzoo saa vuoden 2019 kulttuuripalkinnon Pietarsaaressa



Anna Hagen, Anders Sjölind, Robin Käldström ja Sebastian Smeds Jazzoon hallituksesta yllättyivät iloisesti yhdistyksen saamasta kulttuuripalkinnosta 2019. - Näissä tunnelmissa on mahtava jatkaa kohti uutta toimintavuotta.

Pietarsaari

Jazzyhdistys Jazzoo rf on vuoden 2019 kulttuuripalkittu Pietarsaaressa. Valinnan teki viiden ehdokkaan joukosta sivistyslautakunnan kulttuurijaosto. Kalkkiviivoille selvisi kaksi vahvaa ehdokasta, joista valinta kohdistui mm. jamit kerran viikossa ja jazzfestivaalin lokakuussa järjestävään yhdistykseen.

– Jazzoo on tehnyt intohimoisesti työtä musiikin saralla tuomalla jazzin lisäksi musiikin muitakin lajeja lähelle yleisöä säännöllisin jamein ja festivaalein. Vuotuinen Jeppis Jazz Festival on pienen, tulisieluisen porukan suuri voimanponnistus ja se on tapahtumana vakiinnuttanut asemansa, kuvaa jaoston puheenjohtaja Sebastian Holmgård.

Yhdistyksessä iloitaan palkinnosta ja siitä ollaan ylpeitä.

– Mahtavaa, että kaupunki antaa työllemme vahvistusta. On oikein mukavaa saada tällaista tunnustusta ja vielä palkinnon muodossa, iloitsevat puheenjohtaja Anders Sjölind ja hallituksen jäsen Anna Hagen.

Pietarsaaren kulttuuripalkinto jaetaan Runeberginjuhlassa 3.2. Palkintosumma on 1000 euroa.