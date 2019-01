Kansanmusiikkiyhtye Tallarin uudet jäsenet ovat Arto Järvelä ja Esko Järvelä



Muusikot Arto Järvelä ja Esko Järvelä on valittu kansanmusiikin ammattiyhtye Tallarin jäseniksi. Asiasta kertoi tiedotteessa maanantaina Kansanmusiikki-instituutti. Arto Järvelä ja Esko Järvelä aloittavat kaksivuotiskautensa 1.3.2019. Molempien sopimukset ovat osa-aikaisia, ja he jatkavat Tallarin ohella myös työskentelyään muulla musiikin saralla. Tallarin vakinaisina jäseninä jatkavat Katri Haukilahti ja Sampo Korva sekä osa-aikainen johtaja-tuottaja Matti Hakamäki.

Rekrytoinnit tehtiin, koska Tallarin taiteellinen johtaja ja viimeinen alkuperäisjäsen Ritva Talvitie jää eläkkeelle. Hän on ollut Tallarin jäsen 32 vuotta. Tehtävään oli kaikkiaan 17 hakijaa.

Tiedotteen mukaan Tallarin toimintamallia ja strategiaa tullaan uusien rekrytointien myötä uudistamaan. Tuleva strategia vastaa entistä enemmän projektiluonteiseen tuotantomalliin myös valtionosuusorkestereissa ja mahdollistaa entistä joustavamman yhteistyön vapaan kentän toimijoiden kanssa.

Arto Järvelä (s. 1964) on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia nykykansanmuusikoita. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemian kansanmusiikkilinjalta vuonna 1994 ja työskennellyt pääosin freelance-muusikkona ja opettajana. Soolotuotannossaan hän on profiloitunut vanhakantaisten, pitkälti jo hävinneiden soolosoittotyylien ja soiton tutkijana. Lisäksi hän on tunnettu mm. yhtyeistä JPP, Pinnin pojat, WAO, Salamakannel ja Nordik Tree. Järvelä on soittanut kaikkiaan yli sadalla levyllä. Hän oli Tallarin jäsenenä vuodet 1986–89 ja on myös vieraillut vuosien varrella usein Tallarin riveissä. Opettajana hän on toiminut mm. Sibelius-Akatemiassa 1980-luvulta lähtien. Viulun lisäksi Arto Järvelän soitinrepertoaariin kuuluvat mm. avainviulu, esseharpa ja mandoliini.

Esko Järvelä (s. 1981) on valmistunut musiikin maisteriksi Taideyliopistosta 2013. Hänet tunnetaan kansainvälisesti mm. yhtyeistä Frigg, JPP, Teho, Tötterssön, Baltic Crossing ja Esko Järvelä Epic Male Band. Hän on toiminut muusikkona myös lukuisissa teatteriproduktioissa ja levytyksissä sekä soitonopettajana Sibelius-Akatemiassa ja Pop & Jazz Konservatoriossa. Hän on ollut nuoresta asti aktiivisesti mukana näppäritoiminnassa opettajana ja näppärikappaleiden sovittajana, minkä lisäksi hän toimii Keravalla järjestettävän TE!-festin taiteellisena johtajana. Esko Järvelän pääsoittimet ovat viulu ja harmoni.