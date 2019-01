Raution yksityinen senioritalo saa tontin Uutelan vierestä



Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen, että Rautiosta Vanhustentalo Uutelan vierestä varataan vuodeksi noin 7056 neliön kokoinen määräala yksityisen senioritalon rakentamista varten. Kaupunki on hankkinut määräalan omistukseensa viime vuoden lopulla. Tontin myyntihinta on 16 000 euroa ja vuosivuokra sopimuskauden alussa viisi prosenttia myyntihinnasta.

Hanketta varten ollaan perustamassa kiinteistöosakeyhtiötä, joka vastaa kiinteistön rakentamisesta ja sen ylläpidosta. Hoivapalveluyrittäjä valitaan erillisessä prosessissa.

Aluksi senioritaloa kaavailtiin Uutelan paikalle, mutta paremmaksi vaihtoehdoksi löytyi rakentamaton alue. Näin kaupunki saa lisäaikaa päättää Uutelan rakennusten kohtalosta eikä vanhustentalon asukkaille jouduta etsimään väliaikaista paikkaa. Uutelan kiinteistön alueella on tällä hetkellä kolme kaupungin omistamaa rakennusta, jotka ovat pääosin huonokuntoisia.

Senioritalon rakentamista varten myönnetään poikkeuslupa, sillä kaava ei mahdollista tällaista rakentamista kyseiselle paikalle. Kaavamuutos olisi viivästyttänyt hanketta merkittävästi.

Veli Ainali (kd) kertoo uutisoinnin asiakasturvallisuutta vaarantaneesta hoivakotiyritys Esperi Caresta pysäyttäneen hänet.

– Rohkenen tässä toivoa ja katsoa perusturvalautakuntaa, että kun aikanaan sovitaan toiminnoista, niin tiedetään missä nykyään mennään ja että kriteerit ovat olemassa, kun heidän kanssa ruvetaan yhteistyöhön.