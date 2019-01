Valtuustoaloitteessa vaaditaan hoitajamitoitusten tarkistamista Kalajoella



Valtuutettu Eija Pahkala (kesk) jätti Kalajoen kaupunginvaltuustolle aloitteen hoitajamitoitusten tarkistamista. Pahkala vaatii, että Kalajoen tehostetun palvelun asumisyksiköiden hoitajamitoitusta tarkistetaan vastaamaan tätä päivää.

– Vähän joka yksikössä on eri hoitajamitoitus. Sitä pitäisi kartoittaa tarpeesta lähtien. Joulun aikaan osa potilaista on hoidettu sänkyyn, Pahkala toteaa.

Hän muistuttaa aloitteessa, että tehostetun asumispalvelun yksiköissä asuu yhtä sairaampia ja iäkkäämpiä asukkaita.

– Vuodeostojen vuodepaikkojen vähentyminen näkyy paineena tehostetussa asumispalvelussa. Myös muistisairaiden, terminaalivaiheen hoitoa tarvitsevien ja psykogeriatrista paikkaa tarvitsevien osuus on lisääntynyt.

Pahkala pyytää otettavan huomioon kuinka paljon asiakkaat tarvitsevat hoitajan apua ja kuntoutusta sekä potilaiden vaihtuvuuden, fyysisen hoitoympäristön toimivuuden ja hoitohenkilöstön koulutustason ja työkokemuksen.

– Kun hoitajamitoitukset on oikein mitoitettu, heijastuu se sairaspoissaoloihin ja sijaisten saamiseenkin, Pahkala huomauttaa aloitteessaan.

– On selvää, että jokainen suomalainen ikäihminen on ansainnut hyvän hoidon. Nyt on meidän kuntien itse huolehdittava, että tämä asia on kunnossa. On myös muistettava ihmisyyttä kunnioittavat pelisäännöt, sekä omassa toiminnassa, että mietittäessä ulkoistuksia.

Aloite menee kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.