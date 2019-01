Kokkolan keskustassa luonnontieteellisen museon Kiepin tulipalo on sammutettu - Jälkiraivaustyöt jatkuvat koko päivän – Jutussa on mukana videoita sammutustöistä



Kokkolan ydinkeskustassa, museokorttelissa, Pitkänsillankadun ja Itäisen Kirkkokadun risteyksessä sijaitsevassa museokorttelissa on sammutettu suurta tulipaloa.

Tulipalo syttyi luonnontieteellisen museon Kiepin 300-neliöisessä vanhassa rakennuksessa.

Tulipalopaikka on aivan Kokkolan Vanhan kaupungin Neristanin reunassa, Kokkolan kaupungin kirkon kupeessa. Palon leviämisvaara oli ilmeinen, mutta pelastuslaitos sai nopeasti palon rajattua ja hallintaan. Nyt palo on saatu sammutettua, jälkiraivaustyöt jatkuvat koko päivän. Paikalla on ollut kalustoa useilta paloasemilta.

Hätäkeskus sai tiedon tulipalosta kolmen jälkeen aamuyöllä. Pelastuslaitos sai hälytyksen niin kutsuttuna automaattihälytyksenä, paikalle saapunut yksikkö todensi palon olevan irti sisätiloissa.

– Palo on saanut alkunsa sisätiloista, mutta syttymissyytä on toistaiseksi hankala arvioida. Tällä hetkellä keskitymme sammutustöihin, jotka ovat hyvin haasteellisia. Vanha rakennus ja useat palopesäkkeet hankaloittavat sammutustyötä, kertoi aamun palopaikalta palomestari Joni Kontio.

Hän ei asetanut suuriakaan toiveita rakennuksen säilymiselle.

Palossa tuhoutuva rakennus on rakennettu alkujaan 1800- luvulla asuinrakennukseksi, ennen museota tiloissa toimi lastentarha. Taloon tehtyjen useiden remonttien ja sisätilojen laajennusten takia sammutustyöt ovat hankalat. Vanhassa rakennuksessa sijaitsi luonnontieteellisen museon näyttelytiloja, varastotiloja, toimistotiloja sekä keittiötilat.

Pelastushenkilöstö siirsi parhaan kykynsä mukaan museon irtainta palolta turvaan.

Tulipalon sammutus on vaikuttanut myös liikenteeseen Kokkolan keskustassa, useat kadut ovat olleet suljettuna liikenteeltä. Torikadun ja Tehtaankadun välinen tieosuus oli poikki ja liikenne oli katkaistu osalta Pitkänsillankatua.

Palosta aiheutui ympäristöön sakeaa savua, mutta palomestarin mukaan siitä ei ole vaaraa ympäröivälle asutukselle. Hän kuitenkin kehoittaa asukkaita välttämään turhaa liikkumista palopaikan läheisyydessä.

Museokortteli on suljettuna yleisöltä.

Keskipohjanmaa seuraa tilannetta ja päivittää lisätietoa.

