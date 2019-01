Avi löysi puutteita Kärsämäellä toimivasta Esperin hoivakodista: henkilöstömäärä laskenut hiljalleen, asiakkaiden yöpaastot kohtuuttoman pitkiä



Kärsämäki

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on löytänyt puutteita Kärsämäellä toimivasta Esperin hoivakodista. Puutteet havaittiin viime marraskuussa, jolloin Avi teki hoivakotiin ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin. Aluehallintovirastolle tuli lokakuussa yhteydenotto, jossa ilmaistiin huoli Esperi Hoivakoti Frosteruksen toiminnasta.

Esperi Care Frosterus on luvan mukaan 28 paikkainen vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Lisäksi lupaan kuuluu kuusi palveluasumisen paikkaa. Sen sijaan Esperin Hoivakoti Frosterukseen keväällä siirtyneistä asiakkaista tehostetun palveluasumisen asiakkaita on 31 ja palveluasumisen asiakkaita kolme.

Käynnillä havaittiin, että hoivakodissa asuvien hoidon ja huolenpidon tarve on suuri: syötettäviä asiakkaita arvioitiin olevan noin 18 ja kahdeksaa asiakasta pitää käyttää paareilla pesulla.

Selvityksen perusteella Esperi Hoivakoti Frosteruksen henkilöstön määrä on vähitellen vähentynyt sen jälkeen, kun toiminta alkoi viime keväänä. Selvityksen perusteella työvuoroista on toiminnan aloittamiseen nähden vähennetty henkilöstöä ja myös työvuorojen porrastuksia on lisätty. Aikaisemmin aamu- ja iltavuoroissa on työskennellyt 5-6 hoitajaa. Syksystä lähtien arkiaamuissa on ollut työssä viisi hoitajaa, joista yksi on toiminut keittiöllä ja lääkevastaavana. Viikonloppuisin aamuissa on ollut neljä hoitajaa, joista yhden aika on mennyt keittiössä, asiakkaiden syöttämisessä ja lääkkeiden jakamisessa. Arkisin iltavuorossa on ollut viisi hoitajaa, joista yhden aika on osin mennyt keittiöllä ja viikonloppuisin vuorossa olleista neljästä hoitajasta yhden aika on niin ikään mennyt osittain keittiöllä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Selvityksen mukaan käynnillä ei tullut myöskään ilmi, miten palveluntuottaja on huomioinut lupaehdon, jonka mukaan tuottajan on seurattava asiakkaiden toimintakykyä ja palvelujen tarvetta ja mitoittaa hoito- ja hoivahenkilöstön määrä vastaamaan asiakkaiden tarpeita kaikkina vuorokauden aikoina.

Avi katsoo, että asiakkaista kymmenellä on säännöllisesti käytössää hygieniahaalari, ja määrää pidetään suurena. Lisäksi ruokailuja tarkasteltaessa Avi toteaa, että asiakkaiden yöpaastot ovat osittain kohtuuttoman pitkät ja vaarantavat asiakkaiden hyvän ravitsemuksen toteutumisen.

Aluehallintovirasto on katsonut perustelluksi jatkaa Esperi Hoivakoti Frosteruksen valvontaa. Samalla Esperi Care Oy:ta on pyydetty antamaan tammikuun loppuun mennessä selvityksen asiakkaiden päivitetystä palvelutarpeesta. Samalla on pyydetty selvitystä siitä, miten palveluntuottaja on seurannut yksikön asiakkaiden toimintakykyä ja miten hoito- ja hoivahenkilöstön määrä on mitoitettu vastaamaan asiakkaiden määrää ja palvelutarvetta.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaleva.

Esperi Care aloitti toimintansa Kärsämäellä viime keväänä. Toiminta alkoi, kun Kärsämäen kunnan terveyspalvelujen tuottaja Attendo päätti luovuttaa Koivupuiston palvelukotiliiketoiminnan Esperille. Samalla Koivupuistossa aikaisemmin tuotettu toiminta siirrettiin kokonaan Esperin rakentamiin uusiin tiloihin.