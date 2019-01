Sanomalehtiviikon lukijan mielipide: Tietokoneiden käyttö koulussa



Kaikki tietävät sanonnan “Ole päivässä saman verran ruudun ääressä kuin aiot ulkoilla”. Mutta entä sitten koulussa, kun tehtävät, kokeet ja testit tehdään koneilla? Koulupäivän jälkeen saatat huomata, että olet viettänyt ruudun ääressä jo parikin tuntia.

Pääset kotiin ja sinulla on menoja. Missä välissä meinasit ulkoilla? Mielestäni tietokoneet eivät ole paras vaihtoehto opiskeluun. Tunnista kuluu äkkiä paljon aikaa, kun kone ei toimi, koneessa ei ole akkua, netti on kadonnut, salasanat ja käyttäjätunnukset eivät toimi tai vaikka nettisivu on vain todella sekava. Jos netistä tarvitaan tietoa, niin varmasti kaikilla on puhelin, josta tiedon kyllä löytää.Tunnissa keretään opiskella paljon enemmän, jos olisi vain oppikirja, josta katsoa tärkeä tieto.

Tunnin alussa opettaja voisi sanoa vain kirjan sivun, niin kaikki löytäisivät oikean aiheen. Äidinkielen tunneilla oppimateriaalimme on kokonaan netissä. Ainakaan meidän luokassa se ei ole kenenkään mielestä hyvä. Toisaalta, hyvä puoli siinä voisi olla se, että opettaja voi katsoa nopeasti yhdestä paikasta, moniko on palauttanut annetun tehtävän, tai se, että reppu ei paina paljoa, koska ei ole kirjoja. Tietokoneet ovat toisaalta hyviä, koska niitä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa paljon. Peruskoulu pitäisi silti suorittaa pelkillä oppikirjoilla. Tietenkin koulussa on hyvä olla joku tietotekniikkaan liittyvä pakollinen kurssi, jossa tehdään tietokoneilla tehtäviä ja opitaan käyttämään niitä.

On vaikea ruveta tekemään läksyjä, kun ei tiedä onko netissä jotain tehtäviä tehtävänä vai pitääkö tehdä vihkoon jotain. Onneksi koulullamme on muutamia opettajia, jotka antavat itse valita tekeekö muistiinpanot ja testit paperille vai tietokoneelle.