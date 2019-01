Sanomalehtiviikon lukijan mielipide: Nuoret elävät omaa elämäänsä



Nykyään on todella vähässä nuorten keskusteleminen vanhemmille. Nuoret elävät omaa elämää, johon vanhemmat ihmiset eivät voi puuttua. Kielenkäyttö on hirveää ja puhuminen on todella nuorisoslangia. Enää nuoret eivät osaa puhua vanhemmille/huoltajille, vaan suusta pulppuaa ulos vain kirosanoja.

Nuorten puheesta kuulee vain, kuinka vanhemmat ovat taas rajoittaneet teinien elämää. Arvostus vanhempiakin ihmisiä kohtaan on todella huonoa. Vahingossa, kun vaikka tönäisee, saattaa kuulla vain naurua ja äkkiä paikalta pois pakenemista.

Kohteliaisuus on hävinnyt. Ei vaivauduta edes tervehtimään muita ihmisiä. Nuorten arvostus on omia vanhempia kohtaan kadonnut. Korviin saattaa vain kantautua valitukset siitä, kuinka elämä on rajoittunut heidän säännöistä ja siitä kuinka vanhemmat eivät tajua nuorten elämästä mitään. Vanhemmille huudetaan ja heitä haukutaan. Valitettavasti tällainen kohtelu kantautuu myös muille vanhemmille ihmisille, opettajille ja kaikille muille.

Nuorten maailmassa kuulee harvoin sanat: “Puhuin äidin/iskän kanssa”. Nykymaailmassa nuoret ja heidän vanhempiensa välit ovat etäisiä ja heidän välillä ei ole sellaista tukisidettä tai luottamusta. Vanhemmille ei pystytä kertomaan omasta elämästä asioita tai heille ei yritetä edes puhua. Kun nuorella on hyvät välit vanhempiinsa, saattaa joutua pilkan kohteeksi asiasta, että on hyvät välit.

Voisi sanoa, että on harvinaista, että vanhempien kanssa on tekemisissä tai, jos on siitä ei voi puhua ääneen. Nykyään nuoret elävät vain elämää nuorten kanssa. Ei olla avoimia vanhempia ihmisiä kohtaan vaan heistä nostetaan suuria ennakkoluuloja. Vanhemmat ihmiset joutuvat ottamaan paljon yhteen nuorten kanssa.

Nuorten käytös kymmenen vuoden aikana on muuttunut paljon, kuitenkin huonompaan suuntaan.

Kun on totuttu luottamaan vain kavereihin eikä omiin vanhempiin, ei osata silloin myös luottamaan muihin vanhempiin. Esimerkiksi nuorten on vaikea ahdistavissa tilanteissa turvautua vanhempiin, jolloin kaikki asia pakkautuu omaan pääkoppaan ja nuori on asioiden kanssa yksin. Tällöin nuori ei itse osaa ottaa apua vastaan, kun ei ole tottunut apuun vanhemmilta ihmisiltä.

Nuoret jäävät ongelmiensa kanssa yksin ja niistä keskustellaan vain nuorten kesken. Valitettavasti nuorten jutut ei kantaudu vanhempien korviin ja tällöin ongelmia ei tiedetä.