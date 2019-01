Maahanmuuttajataustaisille nuorille löytyy töitä, mutta työnantajat voisivat olla vielä rohkeampia palkkaamisessa



– Jään Kokkolaan, jos täältä löytyy töitä. Minulla on sukulaisia Helsingissä, voisin ajatella lähteväni myös sinne. Isommassa kaupungissa olisi varmasti enemmän mahdollisuuksia.

Tällä hetkellä Vaajalan listoilla on noin nelisenkymmentä maahanmuuttajataustaista nuorta vailla työpaikkaa.

Vaajala korostaa, että työnantaja, eikä myöskään nuori, jää yksin kun työsopimus on allekirjoitettu.

– Aika paljon on olemassa pelkoja, jotka eivät pohjaudu faktoihin, vaan ennakkoluuloihin.

Hän myöntää, että vaikka työpaikkoja on löytynyt nuorille kiitettävästi, voisi työnantajat rohkaistua enemmän ottamaan maahanmuuttajataustaisia nuoria töihin.

Hanke on tullut päätökseen, mutta maahanmuuttajataustaisia nuoria autetaan jatkossakin työllistymään. EHJÄ ry sai Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta pidempiaikaisen kohdennetun toiminta-avustuksen toiminnalle kolmen vuoden ajaksi. Perusteluina avustukselle on ollut tuloksellisuus ja alueellinen vaikuttavuus.

– Kahdessa kaupungissa oli neljän vuoden ajan mukana noin kolmisensataa maahanmuuttajataustaista nuorta ja heistä puolet työllistyi. Viime vuonna hankkeessa oli Kokkolassa mukana 64 nuorta ja heistä 46 työllistyi. Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on valtavasti motivaatiota.

Kannustavat Kokemukset -hanke päättyi vuodenvaihteessa. Kokkolassa ja Vaasassa toimineen nelivuotisen hankkeen tuloksiin Vaajala on tyytyväinen.

Työ on toistaiseksi voimassa olevaa ja Haxhija työskentelee opintojen ohessa. Hän opiskelee Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa laborantiksi.

Kannustavat Kokemukset

Kannustavat Kokemukset on ollut Erityishuoltojärjestöjen liiton EHJÄ ry:n vetämä hanke, joka on ollut osa Ehjän toimintaa projektiluonteisena, mutta nyt se on muuttunut pysyväksi pidempiaikaiseksi toiminnaksi.

Kannustavat Kokemukset -toiminnan kohderyhmänä ovat 14-29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret.

Toiminnan kautta etsitään maahanmuuttajataustaisille nuorille työpaikkoja, kesätyöpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja.

Heitä autetaan myös työhön liittyvissä käytännön asioissa, kuten verokorttiasioissa.

Nuoret hakeutuvat toimintaan itsenäisesti, TE-toimiston tai sosiaalitoimiston kautta ja lisäksi eri yhteistyötahojen kuten oppilaitosten kautta.