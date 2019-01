Kokkolalaislähtöinen Taavi Suorsa luotsaa Salmari-salmiakkilikööriä valmistavaa yritystä Hollannissa – ”Meillä on hurja kasvukausi menossa”



Next

Kokkolalaislähtöinen Taavi Suorsa väittelee tasaisin väliajoin amsterdamilaisen yhtiökumppaninsa kanssa salmiakista.

– Hollantilaiset pitävät salmiakkia hyvin hollantilaisena tuotteena ja ajattelevat, että heillä on se ainoa oikea salmiakki. Väittelemme usein siitä, kummassa maassa on intohimoisemmat salmiakki-fanit. Vastausta ei ole vielä löytynyt, kertoo Suorsa naurahtaen.

Rakkaus salmiakkiin yhdistää siis mitä ilmeisimmin Suomen ja Hollannin. Siksi Suorsa ja Rutger Docter perustivat 2013 Salmari-yrityksen.

– Kun tulin Hollantiin vuonna 2001 huomasin, että se on salmiakkia rakastava maa, mutta laadukkaita salmiakkijuomia ei löytynyt.

Suorsa perusti suomalaista viinaa maahantuovan yrityksen, ja toi maahan esimerkiksi suomalaisia lakkaliköörejä ja giniä salmiakkiliköörin lisäksi.

– Salmiakkilikööri kiinnosti paikallisia yrityksiä, mutta emme olleet itse tyytyväisiä tuotteen laatuun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suorsa päätti lopettaa muiden tuotteiden maahantuonnin ja luoda sen sijaan oman salmiakkijuoman. Salmari-tuote syntyi vuonna 2016.

Se oli Suorsan mukaan loistava päätös.

– Meillä on hurja kasvukausi menossa. Saamme yli sata asiakasta kuukaudessa. Tällä hetkellä Salmari-juomaa voi nauttia yli 1500 baarissa ja ravintolassa. Olemme vasta raapaisseet pintaa, sillä potentiaalisia asiakkaita on maassa 20 000.

Työntekijöitä yrityksellä on kymmenen. Suurin osa liiketoiminnasta tapahtuu Hollannissa ja Saksassa. Tänä vuonna tuote on rantautunut myös Suomeen ja Ruotsiin.

– Salmari on kehitetty Suomessa ja pullotetaan Lappeenrannassa. On tosi hienoa, että voin tuoda suomalaisuutta ja suomalaista tuotetta esille maailmalla.

Suorsa ei ole asunut Suomessa 25 vuoteen, mutta yhteys on säilynyt synnyinmaahan. Hänen isänsä asuu edelleen Kokkolassa, jossa Suorsan perhe vierailee kesäisin.

Nyt yhteys Suomeen on entistä vahvempi, sillä Suorsa matkustaa maahan usein yrityksen asioilla.

Kokkolasta Suorsa lähti maailmalle vuonna 1994.

– Intin jälkeen kävin vuoden verran ammattikorkeakoulua Kokkolassa ja sitten lähdin Jenkkeihin opiskelemaan kansainvälistä hallintoa ja liiketaloutta.

– Opiskelu Yhdysvalloissa on tyyristä hommaa, mutta onneksi pääsin opiskelemaan tennisstipendin turvin, kertoo Suorsa, joka on intohimoinen tenniksen pelaaja edelleen.

Opintojen jälkeen Suorsa muutti Los Angelesiin ja työskenteli kansainvälisessä muuttofirmassa. Saman firman leipiin hän päätyi Amsterdamiin vuonna 2001. Työ vei muutamaksi vuodeksi miehen myös Venäjälle.

Vuonna 2005 Suorsa ryhtyi yksityisyrittäjäksi. Suorsa on perustanut esimerkiksi tietokoneohjelmistoa muuttoalalle kehittävän yrityksen.

Hän on myös perustanut yrityksen, joka prosessoi ja polttaa sairaalajätettä Sudanissa.

– Olemme hakeneet projektille apurahaa Hollannin hallituksen kanssa. Tarkoitus on polkaista projekti käyntiin Khartoumissa ja prosessoida sekä polttaa 20 000 kiloa sairaalajätettä päivittäin.

Sairaalajäte hävitetään Suorsan mukaan Sudanissa normaalin jätteen mukana ja se aiheuttaa vaaratilanteita.

– Olen nähnyt ihmisten kuljettavan roskapusseja, joista tippuu verta. Olen lukenut juttuja, joissa lapset ovat levitelleet sairaalajätettä paljain käsin.

– Tämän yrityksen kautta parantaisimme huimasti hygieniaa. Toki tämä on bisnestä, mutta samalla saisimme myös hyvää aikaan.

Kaksi muuta projektia ovat vielä alkutekijöissään, kun Salmari vie valtaosan Suorsan ajasta.

– Tavoitteenani on yrityksen kansainvälistäminen ja huolehtia siitä, että rahat riittävät kasvuun.

Yritystään Suorsa johtaa rennolla otteella. Työntekijöillä ei ole työaikoja, vaan vastuualueet, jotka voi hoitaa milloin ja missä vain, kunhan ne hoituvat.

– Ajattelen, että elämme vain kerran ja täytyy tehdä asioita joista nauttii. Kukaan ei hyödy siitä, jos porukka tekee 60-70-tuntisia työviikkoja. Tasapainoa täytyy olla.

Suorsan perheeseen kuuluu hollantilaissyntyinen vaimo ja kolme pientä lasta.

– Välillä teen töitä, välillä hoidan lapsia. Lapsille puhun suomea, mutta he puhuvat sitkeästi hollantia takaisin. Mummon ja vaarin kanssa he kyllä puhuvat suomea.

Suorsa pitää tärkeänä pitää suomalaisjuuria - ja perinteitä esillä lapsilleen.

– Heidät on kastettu Kaarlelan kirkossa ja vaimoni ja minut vihittiin Kokkolassa.

Kaupungissa perhe vieraili viimeksi viime kesänä.

– On kiva näyttää kaupunkia lapsille. Kokkola oli mahtava paikka asua, kehittyä ja kasvaa aikuiseksi.

Hollannissa perhe asuu Haarlemissa, 150 000 asukkaan kaupungissa noin vartin junamatkan päässä Amsterdamista.

– Se on taivas maan päällä. Paljon rauhallisempi kuin miljoonakaupunki Amsterdam. Haarlemissa on makeimmat rannat ja keskusta on vanhaa ja kaunista.