Unelmat valokuvissa – Emmi Hyypän valokuvanäyttely juhlistaa Suomen luontoa



Maria Store

Emmi Hyyppä muutti viitisen vuotta sitten Lontooseen ja sen jälkeen arvostus Suomen luontoa kohtaan on kasvanut.

– Huomasin siellä sen tärkeyden, sillä Lontoossa ei pääse niin helposti luonnon keskelle.

Luonto on tärkeässä osassa myös Hyypän valokuvanäyttelyssä, joka avautui tiistaina Galleria Artistassa. Näyttelyä Hyyppä kutsuu kunnianosoitukseksi Suomen luonnolle.

If You Could Be Anything -näyttelyn teokset kertovat ihmisistä ja heidän unelmistaan. Valokuvissa luonto on merkittävässä osassa.

Teokset esittävät suomalaisia henkilöitä, Suomen luonnossa eri vuoden aikoina, suloisesta suvesta sävykkääseen ruskaan sekä hyiseen talveen. Suurin osa näyttelyn kuvista on uusia, osa jopa tämän vuoden puolella kuvattuja.

– Halusin mukaan vielä talvisen elementin, Hyyppä sanoo.

Ruskan voimakkaiden värien perässä Hyyppä matkusti Rovaniemelle, josta puolet näyttelyn kuvista ovat.

Hyyppä on kysynyt kuvattaviltaan: Jos voisit olla mitä vain, mitä olisit? Vastaukset ovat liittyneet esimerkiksi sisäiseen rauhaan, koettelemusten voittamiseen, omaan ja läheisten hyvinvointiin.

– Kukaan ei ole halunnut olla kaikkivaltias tai miljonääri. Kaikille kuvattaville luonto on ollut tärkeä ja se on ollut luonnollinen ympäristö unelmien kuvaamiselle. Luonnollahan on voimauttava vaikutus.

Eräs kuvattavista halusi olla Äiti Maa, joka laittaa ihmiskunnan kuriin ja pysäyttää ilmastonmuutoksen.

– Se unelma kiteyttää tämän projektin hyvin. Haluan näyttää ihmisille, että luonto on uhattuna ja muistuttaa, että meidän pitää olla sille hellä.

Valokuvanäyttely koostuu muutamasta kuvasarjasta, kuvapareista ja yksittäisistä teoksista. Liikettä korostavassa kuvasarjassa kuvattava halusi olla osa soljuvaa vettä.

– Liike on uusi elementti projektin kuvissa. Kuvasin tanssivaa naista virtaavan joen varrella ja kuvissa hän sulautuu osaksi virtaa.

Teokset ovat syntyneet yhteistyössä kuvattavan ja kuvaajan kanssa. Hyyppä on kysynyt kuvattavalta, miten hän visualisoi lopputuloksen. Yhdessä on mietitty esimerkiksi asuja ja rekvisiitta. Joku on tuonut kuvauksiin mukanaan tunnelmamusiikkia, toinen on tehnyt kukkakruunun.

Emmi Hyyppä on suorittanut valokuvauksen maisteritutkinnon Lontoon University of the Arts -taideyliopistossa. Opintojen jälkeen töitä riitti niin hyvin, että Hyyppä päätti jäädä kaupunkiin. Hyyppä työskentelee pääasiassa muodin parissa ja kuvaa esimerkiksi muotialan tapahtumia.

– Siinä ollaan hyvin kaukana luonnosta, mutta se luo kontrastia. Ja se on inspiroiva työympäristö. On ollut hienoa nähdä, että pinnalliseksi mielletyllä alallakin on alettu kiinnittämään huomiota ympäristöystävällisiin valintoihin.

If You Could Be Anything –valokuvasarja on ollut esillä eri muodoissa sekä yksityis- että yhteisnäyttelyissä mm. Helsingissä, Kokkolassa, Vaasassa, Pietarsaaressa, Lontoossa ja New Yorkissa. Helmikuussa 2019 Hyyppä avaa ensimmäisen yksityisnäyttelynsä Lontoossa.

– Se on hyvä saavutus. Lontoossa, varsinkin aloittelevan taiteilijan, on vaikea saada näyttelypaikkaa. Kauan sitä etsinkin.

Näyttely on esillä Galleria Artistassa 23. helmikuuta saakka.