Metalli soi Seurahuoneella – Kokkolalaisbändit Everture ja Take Me Down yhteiskeikalla



Take Me Down, eli Juho Bamberg, Jukka Kultalahti, Katri Lehvonen, Manu Kujala ja Petri Spak.

Seurahuoneella järjestetään 2. helmikuuta Socis Slam! -musiikkitapahtuma. Lavalle astelevat kaksi kokkolalaisbändiä: Everture ja Take Me Down.

Tapahtuma sai alkunsa Seurahuoneella, kun Take Me Down -yhtyeen Juho Bamberg oli katsomassa tutun keikkaa yhdessä bändikaveriensa kanssa.

– Olimme aikaisemmin puhuneet Everturen jäsenien kanssa mahdollisesta yhteiskeikasta Pietarsaaressa ja siinä sitten ajattelin, että miksi ei myös täällä keikkailtaisi yhdessä. Samalta istumalta lähdin Seurahuoneen keikkavastaavan juttusille ja keikka oli sovittu.

– Lähdimme mukaan mielellään. Ei Kokkolassa liikaa järjestetä live-musiikkitapahtumia, joten kannattaa tulla paikalle! sanoo rumpali Olli Vuoti Everturesta.

Everture sai alkunsa vuonna 2015, kun Vuoti vietti välivuotta. Hän haki bändikavereita muusikoiden.net-sivuston wanted-palstan kautta.

Kiinnostuneita löytyi lähiseudulta ja toisilleen ennestään tuntemattomat muusikot pistivät bändin pystyyn.

– Hyvä tuuri kävi. Meillä on hyvä porukka kasassa.

Bändissä ovat Vuotin lisäksi Jere Kuokkanen (laulu), Matti Hautakangas (kitara), Oskari Niskala (kitara) ja Samuli Kielenniva (basso).

Bändi kutsuu musiikkityyliään moderniksi melodiseksi metalliksi.

– Alkuun ei ollut ihan selvää, millaista musiikkia ryhdymme tekemään. Ensimmäisten treenien jälkeen Oskari innostui tekemään biisejä ja siitä syntyi se suunta mihin lähdettiin.

Kaikki bändin esittämät kappaleet ovat heidän omiaan.

– Oskari on saanut hyvän inspiksen ja häneltä tulee biisejä kovaa tahtia. Treenikämpällä niitä katsotaan yhdessä. Lopullisessa versiossa näkyy kaikkien kädenjälki.

Viime aikoina bändin treenitahti on hidastunut, kun äänitykset studiolla ovat vieneet bändin aikaa.

– Uusi sinkku ilmestyy lähiaikoina. Edellisen sinkun, Benighted, julkaisimme viime syksynä.

Benighted-sinkun musiikkivideo löytyy Youtubesta.

Tässä vaiheessa bändi julkaisee yksittäisiä sinkkuja, mutta levykin halutaan jossain vaiheessa ulos.

– Materiaalia on paljon, siitä ei levyn julkaisu jää kiinni.

Illan toinen bändi Take Me Down on koottu myös muusikoiden.net-sivuston kautta.

– Emme tunteneet toisiamme entuudestaan. Tosi hyvä porukka on kasassa ja hyvä yhteishenki on löytynyt. Se on tosi tärkeää, kertoo kitaristiBamberg.

Bändi esittää omia biisejä ja tyyliä Bamberg kuvailee rokahtavaksi metalliksi.

– Muutama biisi on enemmän rokkia, muut menevät metallin puolelle.

Sävellyksistä vastaa koko bändi yhdessä, sanoituksista lähinnä solisti Jukka Kultalahti.

Kaksikon lisäksi bändissä soittavat Katri Lehvonen (koskettimet), Manu Kujala (basso) ja Petri Spak (rummut).

Bändi on julkaissut jo yhden EP:n Youtubessa. EP sisältää viisi biisiä. Seuraava EP on jo tekeillä ja ensimmäinen sinkkukin, The Being, on jo ulkona.

– Uusin sinkku, Join me, julkaistiin perjantaina. Materiaalia meillä on runsaasti. Keikkasetistäkin jouduttiin karsimaan biisejä pois.

Bändiinsä porukka pyrkii panostamaan niin paljon kuin vain ehtivät.

– Kaikilla on perhe-elämää ja muita menoja, mutta pyrimme treenaamaan ainakin kerran viikossa, joskus kaksikin.