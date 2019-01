Jan Lehmuksen kolumni: Saaren kaksi puolta



Jan Lehmus on viettänyt aikaa keskelle viidakkoa rakennetussa jooga- ja hyvinvointikeskuksessa.

Jan Lehmus on viettänyt aikaa keskelle viidakkoa rakennetussa jooga- ja hyvinvointikeskuksessa.

Junalla Helsinkiin, koneella Dohan kautta Bangkokiin ja sieltä eteenpäin Koh Samuille. Lautalla yli Koh Phanganin saarelle ja siitä pick-upin lavalla jooga- ja hyvinvointikeskukseen Wonderlandiin.

Wonderland Healing Center on keskelle viidakkoa rakennettu kompleksi, joka on integroitu ympäröivään luontoon, ja joka hohkaa rauhaa ja kauneutta.

Kompleksi on muutamien kymmenien ihmisten omistuksessa, he myös asuvat paikan päällä. Paikan päällä on tarjolla useita päivittäisiä ohjattuja jooga- ja meditointitunteja sekä viikoittain vaihtuvia eritystapahtumia.

Jos aamulla tuntuu siltä, ettei jaksa lähteä joogatunneille ovat vaihtoehtoina uima-altaalla rentoutuminen, höyrysaunassa istuskelu tai vaikka viereiselle vesiputoukselle vaeltaminen.

Koh Phanganin saari on kuin kolikko. Yksi puoli tarjoaa henkistä rauhoittumista, terveyttä edistävää elämäntapaa sekä uusia kehollisia ja mielellisiä kokemuksia. Kääntöpuolelta löytyy rankkaa juhlimista, teknoa ja sekoilua.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Onneksi olen tässä iässä ja mielentilassa, että tuo ensiksi mainittu kiinnostaa enemmmän.

Koska on kuitenkin mielenkiintoista nähdä kolikon kumpaakin puolta, osaakseen arvostaa sitä toista, päätin käydä katsastamassa legendaarisen Full Moon Partyn, jossa kävijöitä on kymmeniätuhansia.

Kymmenestä eri paikasta raikaa tekno, trance, Wonderwall ja biisejä, jotka kuulostavat kännykän soittoääniltä. Koska seiniä ei ole ja tapahtuma sijaitsee rannalla, kuulet ainakin kolmea näistä kakofonisesti samanaikaisesti.

Viinaämpäreitä myydään uloskantohintaan ja nuoret juhlijalaumat huutelevat ja juovat kilpaa. Rannalla on myös oma alue, jonne voi mennä huilaamaan jos yli kaksitoista tuntia kestävä juhliminen osoittautuu liian raskaaksi.

Itse jaksoin päättömän juhlimisen ja sekoilun seuraamista tunnin ajan, jonka jälkeen mieleni ja kehoni himoitsi takaisin siihen rauhan kuplaan mistä tulin.

Ajoin skootterillani takaisin keskukselle, avasin säästämäni kookospähkinän ja istahdin huokauksen säestämänä riippumattoon viidakon äänien syleilyyn ja totesin, että onneksi ei tarvitse enää tuotakaan hulluutta kokea toiste.

Tänään jatkan matkaani kohti Thaimaan itäpuolta, Ao Nangin kautta saarihyppelemään Phi Phille ja kokemaan miten se tästä paikasta eroaa!

Reissumiehen matkan kulkua voi seurata Kokkola-lehdestä joka toinen viikko sekä kuvien kautta instagramissa @janthewhaler-tililtä.