Gallup: Mitä mieltä olet Kaustisen eläinklinikasta?



Onhan tämä yksi vaihtoehto. Muut klinikat ovat Oulussa, Seinäjoella, Laukaassa ja Tampereella. Tähän asti on aina apu löytynyt täältä, pahoistakin loukkaantumisista on selvitty. Nyt oli Hector Starilla irtopalaleikkauksen jälkihoitoa.

Kennet Särs, Alaveteli

Olemme kuulleet hyvää klinikasta. Täällä on erikoistuneita lääkäreitä, kuten kiropraktikkoja. Hyvä, että on tällainen mahdollisuus. Oulu on meille lähin klinikka ja olemme käyneet myös siellä. 9-vuotias Topi on oireillut pitkään vatsahaavaa.

Soili Pyy, Kajaani

Älyttömän hyvä, että klinikka on vieressä. Hoitoon pääsee aina kun on hätä. Klinikalla on huippulaitteet ja kaikenlaisia hoitoja tehdään, kuten ruunauksia ja irtopalaleikkauksia sekä ultrataan jännevikoja ja kuvataan röntgenillä.

Pirjo Miettunen, Kaustinen