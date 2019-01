Sanomalehtiviikon lukijan mielipide: Youtube ja sen ongelmat



Youtubessa on paljon hyvää ja opettavaa sisältöä, mutta siellä on myös paljon harmillista katsottavaa. Vanhemmat halveksuvat Youtubea nuorten mieliä saastuttavana alustana. Youtubella on myös lapsille suunnattu sovellus mutta, sekään ei ole ongelmitta. Muutama vuosi sitten Youtube Kids sovellukseen alkoi ilmestyä häiritsevää sisältöä. Videoilla esiintyi lasten suosikki hahmoja kuten frozenista tuttu Elsa ja supersankareita kuten Spiderman, Superman ja Hulk.

Esimerkiksi Elsan ja Spidermanin “suhdetta” kuvattiin usein seksuaalisena, joka oli erittäin häiritsevää eteenkin nuorille kasvaville lapsille. Videot ovat kuitenkin onneksi jo poistettu youtuben toimesta, mutta siinä saattoi mennä liian kauan.