Kokkola Hermeksen Vesala, Seppälä ja Holm Pohjola-leirille - ikäluokkansa parhaat Vierumäelle



Juniori Hermeksen Juuso Vesala, Jose Seppälä ja Kasper Holm on valittu vuoden 2019 Pohjola-leirille.

Vuoden 2019 Pohjola-leirille on kutsuttu 2004 syntyneiden 102 parasta pelaajaa 31 eri seurasta. 12 maalivahtia, 36 puolustajaa ja 54 hyökkääjää. Saavutus on erinomainen Hermekselle, sillä moni liigaseura jää pelaajavalintamäärissä taakse. Eniten pelaajia tulee Jokereiden (12) ja Jypin (10) organisaatioista, mutta esimerkiksi HIFK:stä on vain 2 junioria mukana.

Pohjola-leiri järjestetään Vierumäellä 27.2.-3.3.2019.

Pohjola-leiri on Suomen jääkiekkoliiton järjestämä vuosittainen harjoitusleiri, jolle kutsutaan ikäluokkansa parhaat pelaajat. Kutsutut pelaajat täyttävät kyseisen vuoden aikana 15 vuotta. Jokainen jääkiekkoliiton kahdeksasta alueesta pitää ensin oman karsintaleirin pelaajille, joista sitten valitaan alueen kiintiön mukaan pelaajat Pohjola-leirille.

Leirin päätteeksi valitaan leirin paras pelaaja.