Matkatoimistoja tarvitaan vielä: "Räätälöity loma vastaa toiveisiin"



Lomavaihtoehtoja pohtiessa matkanjärjestäjän paketoima kokonaisuus tuntuu helpoimmalta ja stressittömältä. Hyvän paketin ja lähes yhtä helposti saa myös itse räätälöimällä.

Hintojen vertailtu netissä on helppoa ja tarjontaa riittää. On monia väyliä etsiä joko kokonaisia lento-hotellipaketteja tai erikseen lentoja ja majoituksia.

Jos kuitenkin omatoiminen varaaminen tuntuu työläältä, apua löytää matkatoimistosta. Kokkolan Matkatoimiston toimitusjohtaja Kimmo Kalliokoski ja toimistopäällikkö Krista Hedström vakuuttavat, että toiveidensa mukaisen kokonaisuuden saa myös matkatoimistosta.

– Räätälöimme juuri asiakkaan toiveiden mukaisen matkan. Pyrimme ensin selvittämään perusajatuksen, loman punaisen langan ja asiakkaan mielenkiinnon kohteet. Siten loma vastaa toiveita ja siitä tulee juuri oman näköinen, Kalliokoski toteaa.

Hedström lisää, että matkatoimisto paketoi kokonaisuuden, johon saa lentojen ja majoituksen lisäksi esimerkiksi liityntäkuljetukset tai autonvuokrauksen.

– Samoin varaamme tarvittaessa esimerkiksi liput konserttiin, teatteriin tai urheilutapahtumaan.

Ja vaikka kaiken voi itsekin hankkia netistä, Kalliokoski painottaa, että matkatoimisto tekee sitä työkseen ja tarjoaa ammattitaitonsa ja ammattilaisen työkalut.

– Varmistamme, että kaikki nivoutuvat saumattomasti yhteen.

Kalliokoski muistuttaa, että omatoimisesti hankkien saattaa käydä, että lentojen varaamisen jälkeen jokin muuttuja ei istukaan pakettiin – esimerkiksi konserttiin ei saa lippuja tai haluttu hotelli on täynnä.

– Meillä on myös varmoiksi koetut kanavat. Hotelli on, mitä on luvattu ja varmasti olemassa.

Matkatoimistossa lomapaketteja räätälöidään niin ryhmille kuin yksittäisille matkailijoillekin. Erityisesti ovat suosiotaan kasvattaneet aktiivimatkat kuten pyöräily-, hiihto- ja vaelluslomat.

– Siinä on porkkanaa myös lomaa edeltävään aikaan. Lenkille tulee lähdettyä huonommallakin säällä, kun tietää, että lomalla pitää olla kunnossa ja pysyä porukan mukana, Kalliokoski nauraa.

Kulttuurimatkoista musikaali- ja teatterimatkat ovat suosittuja. – Esimerkiksi Tukholman viihdetarjonta on runsasta ja se vetääkin hyvin Kokkolan seudulta matkailijoita.

Ryhmämatkoja järjestetään lentomatkojen lisäksi myös busseilla. – Bussimatkat tosin ovat vain kesän ja syksyn tarjonnassa.

Matkanjärjestäjien valmiit pakettimatkat ovat kuitenkin edelleen hyvin suosittuja. Kalliokoski ja Hedström kertovat, että esimerkiksi heidän myymistään talvikohteista suuri osa on valmismatkoja.

Talvikaudella tutut suosikit pitävät keskipohjalaismatkailijoillakin pintansa.

– Kanarian saaret, Thaimaa, Dubai sekä tietenkin kaupunkikohteet lähellä ja kaukana. Kesäkohteissa on enemmän vaihtuvuutta ja uutuuksiakin mahtuu mukaan, Hedström toteaa.

Helppoutta matkustamiseen tuovat suorat lennot maakuntakentiltä. Kruunupyystä pääsee Teneriffalle helmikuun lopulla ja Välimeren kohteisiin huhtikuussa.

– Paljon meidän asiakkaamme valitsevat myös muiden lähikenttien – Vaasan ja Oulun – suoria lomalentoja. Molemmista on tänä talvena maaliskuussa lento Teneriffalle, Oulusta myös Gran Canarialle. Huhtikuussa vaihtoehtoja onkin jo useisiin maihin, Hedström kertoo.

Aina ei tarvitse lähteä kauas saadakseen antoisan loman. Hedström kehuu, että lähikohde lahden toisella puolella on kokemisen arvoinen.

– Uumaja on satsannut kaupungin viihtyisyyteen viime vuosina. Lähes koko keskusta on kävelykatuja ja joen rantaankin on rakennettu kävelyväylä. Uumaja on todella käymisen arvoinen.

Kalliokoski vakuuttaa, että laivakin on mukava.

– Vaikka se on pieni, siellä riittää tekemistä ja neljän tunnin matka sujuu mukavasti.