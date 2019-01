Sanomalehtiviikon lukijan mielipide: Nautitko koulun ruuasta?



Nautitko aina kouluruoasta? Myönnän, minä en.

Mielestäni oppilaat voisivat ottaa enemmän kantaa kouluruoan valitsemiseen. Esimerkiksi koulussa on outoa riisiä aina, ja koulussa on liikaa broileria ja keittoja. Tietenkin lämmin kouluruoka on hyvä, mutta on siinäkin huonot puolet.

Ratkaisuni olisi, että koulu olisi voinnut kysyä oppilailta ruokaa, vaikka aluksi kerran kuussa, että mitä lisätään tai poistetaan ruokalistasta. Tämä voisi antaa oppilaille myös hyvän mielen.

En kuitenkaan tarkoita, että syötäisi pitsaa, hampurilaisia tai muita epäterveellisiä ruokia. Tiedän, että muillakin on monia ratkaisuja asiaan, joka on hyvä, mutta toivoisin, että edes yksi asia menisi läpi, vaihtuisi tai muuttuisi.